Après Teddy Teuma, Ismaël Kandouss pourrait lui aussi quitter l'Union Saint-Gilloise : la fin d'une époque

En remplacement d'Okumu

Hein Vanhaezebrouck apprécie son profil de défenseur d'1m92 solide au duel et qui, à 25 ans, n'est ni trop jeune, ni trop vieux. Les Flandriens cherchent à renforcer un secteur défensif qui sera plus que probablement orphelin de Joseph Okumu, puisque le Kenian est très courtisé par des formations étrangères, dont Reims, et devrait quitter la Belgique cet été pour un beau montant.

À un an de la fin de son contrat, Ismaël Kandouss est donc à un tournant: soit il prolonge à l'Union, soit il est transféré, histoire de ne pas partir gratuitement en juin prochain. À Gand, il trouverait un club qui coche deux cases: un club ambitieux, où il pourrait disputer à nouveau la Coupe d'Europe puisque le KAA s'est qualifié in extremis pour le 2e tour préliminaire de la Ligue Conference. Et un membre du G5 belge, capable de lui faire une offre contractuelle supérieure à ce qu'il touche à l'Union. Reste à voir si toutes les parties trouveront un accord pour finaliser ce transfert.

Kandouss et Teuma ont tous les deux disputés plus de 140 rencontres pour l'Union Saint-Gilloise. ©PCR

Si c'est le cas, on notera que celui qui est arrivé chez les Saint-Gillois en D2 la même semaine que Teddy Teuma... pourrait partir lors du même mois que son capitaine, qui a signé pour Reims , lui aussi après quatre ans et demi passés à l'Union.

Petit à petit, le vestiaire unioniste est en train de perdre quelques uns de ses "anciens". Après avoir vu s'envoler Casper Nielsen et Deniz Undav l'été passé, puis Dante Vanzeir en janvier 2023, c'est un autre champion de D1B qui est parti, lorsque Teuma a signé à Reims. Kandouss était lui aussi présent lors du titre 2021.

Van Der Heyden, prochain sur la liste?

Deux autres joueurs prêtés mais importants sont déjà partis : Yorbe Vertessen (PSV) et, surtout, Simon Adingra, prêté par Brighton et auteur d'une saison tonitruante. Boniface, évidemment, est lui aussi pressenti comme partant. L'attaquant nigérian de 22 ans, révélation de la saison, pourrait encore apprendre pas mal de choses à l'Union et confirmer, mais l'on sait que pas mal de clubs des cinq grands championnats s'intéressent de près à lui, et un transfert permettrait à l'Union de toucher un montant qui serait un record dans l'histoire du club et d'équilibrer ainsi ses comptes.

Départs actés et potentiels des titulaires de l'Union Saint-Gilloise. ©IPM Graphics

Mais ce n'est pas tout, car d'autres Unionistes de premier plan sont à un an de la fin de leur contrat. Siebe Van Der Heyden, d'abord, qui intéresse plusieurs clubs. Il n'avait pas pu partir à l'été 2022, mais la promesse avait été faite de le laisser filer un an plus tard si une proposition convenable arrive sur la table de l'Union. Majorque s'intéresse toujours au défenseur central gaucher, qui se remet actuellement de sa blessure à l'épaule. Son départ semble d'autant plus probable que Machida a montré qu'il a les qualités d'un titulaire et que Fedde Leysen, défenseur gaucher lui aussi, a été transféré cet été.

Nieuwkoop et Lynen à un tournant

Bart Nieuwkoop et Senne Lynen ont eux aussi un bail qui les lie à l'Union jusqu'en juin 2024 et, doivent donc prendre une décision. Un départ n'est pas à exclure pour eux non plus. C'est clair, contrairement à ce qui s'était passé il y a un an, l'équipe du Parc Duden est confrontée à de gros changements, cet été, tant au niveau de l'entraîneur principal que des joueurs.