Le mercato estival sera le dernier avant la réforme des agents: quel impact aura-t-elle sur les transferts?

Comment expliquer l’absence de règles?

La situation a dérapé en 2015. Sous Sepp Blatter, la Fifa a décidé de ne plus réguler le métier d’agent. Chaque fédération était libre de faire ce qu’elle voulait. La Belgique a, par exemple, changé son règlement suite à l’affaire "Mains propres" et a instauré un syndicat des agents (dont on nous dit qu'il n'est plus très actif). Cette décision de 2015 reste un gros point d’interrogation alors que la puissance des grands agents comme Mino Raiola ou Jorge Mendes grandissait aussi vite que leur compte en banque.

Avant son décès, Raiola était l'un des agents les plus puissants au monde. ©BELGA Nieuwsbrief

La Fifa a, fin 2022, annoncé qu’elle mettait un terme à cet imbroglio. Des chiffres choquants ont forcé la fédération internationale à agir. Notamment la commission de près 50 millions perçue par Raiola sur le transfert de Paul Pogba à Manchester United, soit près de la moitié de la somme payée par les Red Devils à la Juventus. Raiola était le représentant des deux clubs et du joueur. Une situation anormale dans le monde de l’entreprise.

Que change la réforme?

Ce genre de super commission sera bientôt du passé. L’agent ne pourra pas toucher plus de 10 % du montant de transfert s’il représente le club acheteur. En Belgique, ce genre de standard est déjà respecté dans la plupart des cas.

Il ne sera plus question de se goinfrer sur le salaire d’un joueur. Le plafond est fixé à 3 % du salaire annuel brut quand il dépasse 200.000 dollars par an. En-deça, la commission peut atteindre les 5 %. Ces pourcentages peuvent être doublés si l’agent représente à la fois le joueur et le club acheteur.

Les petits agents sont pénalisés

Cette dernière restriction est celle qui a fait couler le plus d’encre chez les agents. Et particulièrement parmi ceux qui ne possèdent pas parmi leur client la poule aux œufs d’or. “Ma vision de ce travail, c’est accompagner un jeune joueur de A à Z pour lui permettre d’exploiter au maximum sa carrière, explique un jeune agent dégoûté par ce qui l’attend. Je sais que certains ne gagneront pas des salaires fous. Si je travaille pour un joueur qui perçoit 100.000 euros par an, j’en touche 5.000 brut si je le représente lors de la signature de son contrat. Ce n’est absolument pas rentable. Dois-je l’abandonner pour autant ?”

Beaucoup d'agents ne pourront plus investir autant de temps dans des joueurs trop peu rentables.

La question va se poser pour beaucoup de monde. Les agents que nous avons contactés ont tous alerté sur le même risque : “Les petits agents vont disparaître si on ne les paie pas correctement pour leur travail au quotidien avec un joueur.”

Renaud Duchêne, avocat du cabinet Tactx, représentant de nombreux joueurs, clubs et agents belges, y voit également un gros risque tout en nuançant. “La fonction d’agent a souvent été décriée car on ne parle que de ceux qui réussissent et font des deals à sept chiffres. La réalité est bien différente et des centaines de milliers d’agents travaillent pour beaucoup moins que cela. S’ils sont limités dans leurs commissions comme le prévoit la Fifa, beaucoup arrêteront. La mesure a toutefois comme point positif de décourager et d’éliminer les moins motivés et les moins compétents.”

Le paradis des deal makers

L’humain va laisser place aux chiffres. Les agents ne choisiront plus leurs joueurs avec un coup d’œil de spécialiste ou en analysant leurs statistiques sur Wyscout mais en établissant des tableaux Excel pour calculer leur rentabilité. “La seule manière de gagner de l’argent sera de faire des deals et de pousser les joueurs à changer de club pour toucher de l’argent”, dit un agent actif en Pro League depuis plus de dix ans.

Renaud Duchêne a travaillé pour Anderlecht pour les contrats de joueurs et pour les défendre en Commission des litiges (comme c'est le cas sur la photo avec Adrien Trebel). ©PHOTO NEWS / JIMMY BOLCINA

Un problème presque éthique. Les agents sont indirectement poussés à forcer les transferts pour gagner un maximum d’argent vu qu’il touche plus sur le deal que sur le salaire. Ils voudront également mettre davantage l’accent sur une belle indemnité de transfert que sur un beau salaire vu la différence de pourcentage de leur commission. “Les joueurs pourraient en sortir perdant, souffle un agent. Il est crucial qu’un agent puisse accompagner un joueur en établissant une relation de confiance et en pensant à ce qui est le mieux pour lui. Avoir une personne de confiance est nécessaire pour un joueur. Je ne me vois pas être juste un commercial qui propose des joueurs pour leur serrer la main et ne plus les aider une fois le contrat signé et l’argent pris.”

Deux solutions s’offrent à ceux qui espèrent continuer malgré tout : “Tenter le coup en changeant d’approche en essayant de multiplier les deals ou rejoindre une plus grosse structure.” La dernière option fait plus mal: “Plusieurs petits agents m’ont déjà dit qu’ils allaient peut-être reconsidérer leur choix de carrière”, souffle Renaud Duchêne.

Un examen qui favorise les avocats

Un premier tri a déjà été fait avec l’examen qui a eu lieu il y a quelques mois. Vingt questions à choix multiple ont été posées à tous ceux qui se sont inscrits à l’examen Fifa. Le test s’est conclu par un mail d’acceptation en tant qu’agent officiel Fifa pour les plus studieux. Les autres n’ont pas eu leur licence. “Franchement, je n’ai pas étudié et j’ai raté (NdlR : il fallait 75 % pour réussir), explique un agent. Je suis un ancien joueur et je n’ai pas eu un cursus universitaire comme certain nouveaux agents. Mais j’ai une expertise sur le monde du football que n’ont pas ceux qui ont un diplôme mais pas de vécu.”

Diplôme universitaire sous le bras depuis quelques années, un agent contacté nous dit avoir réussi grâce à sa capacité à avaler des bouquins. “Clairement, d’autres profils auront plus de mal à réussir cet examen mais ce n’est pas pour cela qu’ils négocient moins bien pour leur client ou qu’ils connaissent moins bien le football.”

Les accompagnateurs doivent passer par d’autres voies

Certains vont contourner les règles en laissant des agents Fifa signer les contrats et en facturant derrière.

Ceux-là devront utiliser des chemins de traverse. Officiellement, à partir du 1er octobre, ils ne peuvent plus représenter leur joueur lors de négociations avec un club. “On sait déjà comment contourner le problème, nous explique-t-on. Je vais utiliser un agent diplômé qui touchera la commission et à qui je facturerai des services de consultance. Ou alors je rejoindrai un gros groupe qui mandatera quelqu’un à ma place.” Le risque de voir des agents mécontents contourner les règles existe.

Renaud Duchêne pense d’ailleurs que cet écrémage de l’examen peut mener à une influence croissante de ses confrères dans le monde des agents. “La frontière est de plus en plus étroite entre agent et avocat, dit-il en précisant qu’il n’a pas passé l’examen. Mais personne ne m’empêchera de représenter un joueur et de rédiger son contrat en facturant mes honoraires d’avocat. Exercer mon métier est mon droit.”

La réforme sera-t-elle vraiment appliquée ?

Reste la question de l’application des nouvelles règles. La réforme des agents a déjà été torpillée par des agents néerlandais, français et allemands, allant jusqu’au procès. “Je pense que la Fifa savait qu'il y aurait des mécontents, dit Renaud Duchêne. Mais elle était prête à encaisser certaines attaques. Ces plaintes ont été déposées auprès de juridictions nationales. La Fifa fera appel en cas de jugement défavorable et exploitera toutes les voies de recours possibles. La seule décision venant d’un tribunal national ne fera pas tomber une telle règle qui s’applique au niveau mondial.”

Les juridictions de l’Union européenne, par contre, pourraient faire pencher la balance contre la Fifa. “J’ai des doutes au niveau de la conformité du nouveau règlement Fifa avec les dispositions européennes. Je crains que cela soit attaquable par le droit europen.”

Le scénario des deux prochains mois est opaque. Les clubs commenceront-ils déjà à appliquer certaines règles? Les agents essaieront-ils de profiter une dernière fois de la liberté que leur avait octroyée la Fifa ? Comme depuis quelques années, ce sera du cas par cas. Certains seront dans l’anticipation de la réforme, d’autres profiteront une dernière fois de l’absence de règlement globalisé.