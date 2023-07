Alexander Blessin a apprécié les débuts de son équipe à Monaco: "On peut construire à partir de ce premier match"

Boniface buteur

Après que le jeune Huygevelde a frappé le poteau, Boniface a ouvert le score en fin de première période, sur une passe en profondeur d’Eckert (42e). Les Bruxellois se faisaient surprendre en contre-attaque en deuxième période et Gelson Martins égalisait (74e).

guillement Il y a de quoi s'améliorer et on le fera

Un partage logique, aux yeux de l’entraîneur allemand. “De façon générale, je suis satisfait”, analyse Blessin. “On a plutôt dominé la rencontre. Même si on a mal commencé les deux mi-temps, on est bien revenu dans le match. J’ai vu beaucoup de bonnes choses, surtout en première période. On n’a pas toujours réussi à avoir un bon contrôle du milieu du terrain, surtout quand on était sans le ballon. Mais c’était un bon match. On peut construire à partir de cette première sortie. Il y a matière à discuter et certainement de quoi s’améliorer. Et on s’améliorera.”

Gagner, même en amical

Dans la continuité du discours de son prédécesseur, Alexander Blessin accorde une certaine importance au résultat, même en préparation : “J’aime remporter chaque match, même un amical et c’est quelque chose que je veux voir chez mes joueurs à chaque exercice à l’entraînement. On doit transposer ce sentiment dans les matchs, que ce soit en amical ou en championnat. Je veux voir la faim de gagner et je l’ai vue ici.”

La journée de dimanche n’était pas terminée pour ses joueurs puisqu’ils ont eu droit à un entraînement en fin d’après-midi. Le stage se terminera par deux séances ce lundi et une autre mardi matin avant de se réenvoler pour Bruxelles l’après-midi.

Union SG 1re mi-temps : Imbrechts ; Sykes, Boone, Machida ; Nieuwkoop, Huygevelde, Vanhoutte, Rasmussen, Sorinola ; Boniface, Eckert.

Union SG 2e mi-temps : Imbrechts (64e De Bolle) ; François, Burgess, Leysen ; Terho, Lapoussin, Puertas, Lynen, Dony ; Nilsson, Kabangu.

Les buts : 42e Boniface (0-1, assist : Eckert), 74e Gelson Martins (1-1)