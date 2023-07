Pourquoi Charleroi ne doit pas s’inquiéter après la débâcle à Eupen

"Le résultat fait mal. Ça me fait chier", nous exprimait clairement Felice Mazzù quelques minutes plus tard. Pourtant, il n’y a pas de quoi paniquer à trois semaines de la reprise du championnat.

Le match à Ostende 48 heures plus tôt a pesé

À voir les réseaux sociaux, très mauvais révélateurs de la justesse d’une situation, Charleroi devrait paniquer. À croire que le fait d’avoir disputé une rencontre de préparation sur la Côte, jeudi, ne doit pas être pris en compte dans l’analyse.

Beau joueur, Mazzù refusait de s’en servir comme prétexte même s’il reconnaît que cela n’a pas facilité la tâche de ses joueurs. "Il n’y a pas grand-chose qui a fonctionné. C’est vrai que deux jours après un match, c’est là où le corps est censé récupérer. C’était notre choix de disputer une deuxième rencontre en si peu de temps. L’objectif était d’aller dans les réserves des joueurs."

Le score aurait été différent si les Hennuyers avaient joué leur dernier amical samedi dernier comme Eupen.

Eupen a commencé sa préparation plus tôt

Autre donnée à ne pas négliger : Florian Kohfeldt, le nouvel entraîneur d’Eupen, avait décidé de reprendre l’entraînement le 5 juin soit 15 jours avant leur adversaire du jour. "C’est pour ça que je n’ai pas envie de m’inquiéter."

La vitesse de percussion des avants eupenois et le système tactique des Pandas ont fait mal. "J’ai dit à la mi-temps aux joueurs qu’on allait subir constamment leurs transitions offensives rapides. On n’a pas préparé la rencontre en voulant contrecarrer leur plan tactique mais en privilégiant le travail sur notre dispositif tactique", assume Mazzù.

C’est aussi à ça que sert la préparation.

Plus de blessés avant le stage

La saison n’a pas encore commencé mais Charleroi doit gérer les soucis physiques indépendants de sa volonté. Koffi est revenu de sélection légèrement blessé. Laval a fait jouer trop rapidement Maggiotti après sa rupture des ligaments croisés et si Bernier est rétabli de sa pubalgie, sa gestion doit être prudente. Avec la légère blessure d’Ilaimaharitra et la nouvelle contrariété subie par Van Cleemput, l’infirmerie est déjà bien pleine. Au point de voir Andreou occupait en fin de match le rôle inédit de piston droit. "Le but ce samedi, c’était de travailler et de ne pas avoir de blessés. Maintenant, on va avoir une belle semaine de travail en stage où deux matchs amicaux nous attendent."

Les Zèbres rejoindront ce lundi les Pays-Bas. La semaine prochaine, il sera alors temps de tirer des premières conclusions qui ne devront pas être hâtives.