Mercato: Anderlecht suit le meilleur joueur de la Coupe d’Afrique U23

Ibrahim Adel (Pyramids FC) est sur les tablettes de plusieurs grands clubs. Anderlecht cherche à se renforcer sur les ailes. Parmi les pistes explorées par les Mauves, on retrouve Ibrahim Adel. L’Égyptien de 22 ans est suivi par de nombreux clubs européens vu sa belle Coupe d’Afrique U23. Capitaine de la sélection finaliste (défaite contre le Maroc), Adel a été élu meilleur joueur du tournoi. Le Sporting connaît le joueur du Pymarids FC depuis un moment. La cellule de scouting avait établi un rapport positif à son sujet et Vincent Kompany appréciait le profil du joueur. Le dossier n’a toutefois pas été plus loin qu’un contact entre Kompany et l’Égyptien. Il était encore abordable financièrement à l’époque. Cela risque d’être plus compliqué après son bon tournoi. Il a encore trois ans de contrat au Caire et est évalué à 800 000 euros par Transfermarkt. Il faudra payer beaucoup plus cher pour que son club le laisse filer. R.V.P.