Anderlecht veut faire signer un ailier que Riemer connaît bien

Sergi Canós est une piste prioritaire explorée par Anderlecht. L’Espagnol de 26 ans a collaboré avec Riemer à Brentford où il est encore sous contrat durant un an. Ce qui signifie qu’Anderlecht compte l’acheter ou le louer avec une obligation d’achat. Il devra également accepter une baisse de salaire.

Il est évalué à 9 millions d’euros mais coûtera largement moins vu sa situation contractuelle et le fait qu’il n’entre plus en ligne de compte chez les Bees. De janvier à juin 2023, il a été prêté à l’Olympiacos. Il n’a joué que huit matchs mais a marqué quatre buts et donné deux assists.

Anderlecht suit également Ibrahim Adel (Pyramids FC). L’Égyptien de 22 ans sort d’une belle Coupe d’Afrique U23. Capitaine de la sélection finaliste (défaite contre le Maroc), Adel a été élu meilleur joueur du tournoi.

Le Sporting connaît le joueur depuis un moment. La cellule de scouting avait établi un rapport positif à son sujet et Vincent Kompany appréciait le profil du joueur. Le dossier n’a toutefois pas été plus loin qu’un appel entre Kompany et l’Égyptien.

Il risque d’être trop cher pour un joueur qui n’a jamais connu l’Europe.

Un nouvel adjoint pour Riemer

Yannick Euvrard (37 ans), le frère de Vincent, coach principal du RWDM, vient renforcer le staff. Il était analyste data et vidéo pour les Diables rouges. Il doit pallier le départ de Robin Veldman.