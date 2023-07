Mais si plusieurs franchises de MLS semblent intéressées par l’ancien capitaine des Diables rouges, c’est bien la rumeur d’un arrêt de carrière à 32 ans qui est souvent évoqué.

Pour l’ancien Diable rouge et Soulier d’or Marc Degryse, c’est inconcevable. “J’espère, je supplie presque qu’il n’arrête pas sa carrière de football. Hazard a 32 ans, c’est bien trop jeune pour prendre sa retraite. Je suis certain qu’il regretterait sa décision dans les six mois”, a-t-il déclaré dans sa chronique au Laatste Nieuws.

Et Degryse de faire une proposition à l’ancien joueur de Chelsea et du Real Madrid : “Eden est originaire de Braine-le-Comte, n’est-ce pas ? Ce n’est pas très loin de Bruxelles… Pourquoi pas Anderlecht ?”, imagine l’ancien Mauve, “Toby Alderweireld a été ravi d’envoyer l’Antwerp au septième ciel du football après tant d’années. Toby est un dieu à Anvers et le reste de la Belgique a beaucoup de respect pour lui. Pourquoi Hazard ne pourrait-il pas en faire autant avec Anderlecht ? Kompany a joué avec Anderlecht sur une jambe et il était quand même à la hauteur dans les matchs qu’il a disputés.”

Malgré quatre saisons moroses au Real Madrid, Marc Degryse ne se fait pas de soucis pour Eden Hazard s’il venait à rejoindre notre Pro League : “Ce serait fou de la voir avec un maillot mauve, non ? Cela me donnerait enfin une raison de regarder les matchs d’Anderlecht chaque dimanche. Je suis convaincu que toute la Belgique, amoureuse du football, apprécierait énormément un bon Hazard. Il gagnerait le Soulier d’Or !”

Eden Hazard a déjà été cité dans un club bruxellois ces dernières semaines. Il avait été cité au RWDM pour jouer avec son frère Kylian. Mais le transfert ne se fera pas suite au départ de Thierry Dailly du club molenbeekois.