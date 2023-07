Christian Burgess est ambitieux avec l’Union : “C’est possible d’être meilleurs que la saison dernière”

L'Union voudra viser le top 6 cette saison. ©PDV

La perte du titre

”Il y a eu une énorme déception que je n’ai pas encore totalement digérée. Cela restera en nous pour toujours. Dans les jours qui ont suivi le match face à Bruges, je n’ai pas arrêté d’y penser et de me poser des questions : comment les choses auraient dû se passer ? Qu’aurions-nous dû faire de mieux ? Heureusement, la pause n’a pas été très longue donc nous n’avons pas eu trop de temps pour réfléchir à tout cela. Il faut aller de l’avant et se concentrer sur la saison à venir. Nous avons de nouveaux challenges avec de nouveaux joueurs et un nouveau coach : l’excitation est bel et bien présente.”

guillement La perte du titre restera en nous pour toujours.

Le départ de Karel Geraerts

”J’étais en vacances quand j’ai reçu de nombreux messages m’informant qu’il allait partir. Nous avons tous été surpris par son départ. C’est dommage car j’avais une très bonne relation avec Karel à qui je souhaite le meilleur dans son prochain club. C’était un bon gars avec qui nous avons vécu une superbe saison. Finalement, nous revivons la même chose qu’avec Felice la saison dernière. Mais des coachs et des joueurs qui partent, cela fait partie du football…”

Le nouveau coach

”Nous sommes impatients de travailler avec Alexander Blessin. J’espère qu’on pourra construire sur les bases qui ont été posées ces deux dernières saisons. Il arrive en tout cas avec une belle réputation grâce à son bon travail effectué à Ostende. Il a de l’expérience et semble ambitieux. Nous espérons qu’il pourra nous pousser pour aller encore plus loin. S’il va me nommer capitaine ? Cela n’a pas encore été décidé. Ce n’est pas très important pour moi car je resterai un leader qui guide l’équipe avec ou sans brassard autour du bras.”

Alex Blessin a débuté sa mission à l'Union ce mercredi.

Les objectifs pour la saison à venir

”Nous voulons réussir à marquer notre empreinte dans ce club. Nous allons tout faire pour être compétitifs dans toutes les compétitions : nous voulons nous qualifier pour l’Europa League car nous le méritons mais aussi aller le plus loin possible en Coupe. En championnat, le top 4 doit être l’objectif. Nous voulons rester une équipe qui se bat pour la victoire à chaque match. C’est possible d’être meilleur que la saison dernière. Si nous y arrivons, nous pourrons atteindre les deux premières places du classement. Cela dépendra du possible départ de l’un ou l’autre joueur mais, à l’heure actuelle, l’équipe semble vraiment forte. Pouvoir rivaliser avec les équipes du top est l’objectif principal. Ensuite, nous verrons ce qu’il se passe.”

guillement Victor Boniface devrait rester une saison supplémentaire.

Le mercato

”L’Union a toujours réussi à signer de bons joueurs talentueux. Mathias Rasmussen semble par exemple être un joueur très complet. Ce sera à nous de les intégrer au mieux pour qu’ils puissent bien se sentir dans l’équipe. Teuma ? S’il part, il laissera un gros vide derrière lui. Mais il est encore à l’Union à l’heure actuelle. (sourire) Quant à Boniface, mon opinion personnelle est qu’il devrait rester une saison supplémentaire. Quoi qu’il arrive, la direction a montré qu’elle savait remplacer des titulaires comme cela a été le cas l’été dernier après les départs de Mitoma, de Nielsen et d’Undav. Malgré tout, nous avons réussi à être meilleurs que la saison d’avant.”