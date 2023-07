Les joueurs de l’Union Saint-Gilloise vont devoir s’adapter à la méthode Blessin

Une autre façon de s’entraîner : plus de séances

Avant le fond, la forme : comme il l’avait fait à Ostende, Alexander Blessin va en demander plus à l’entraînement à ses joueurs, puisque c’est un adepte des doubles séances quotidiennes. Là où Felice Mazzù et Karel Geraerts pratiquaient exclusivement la séance unique de parfois plus de 2 heures, l’Allemand préfère dispenser une session plus courte le matin et une autre l’après-midi, mais très exigeantes physiquement.

Une façon de faire qui n’est pas rare, mais que l’Union n’avait plus connue depuis longtemps et qui bousculera les habitudes d’un groupe qui avait coutume d’être libre après le repas de midi pris en commun au centre d’entraînement lierrois.

La fameuse ritournelle des jours de congé qui suivaient les victoires, mise en place par Felice Mazzù – jusqu’à trois jours consécutifs parfois –, et poursuivie dans une certaine mesure par Karel Geraerts pouvait surprendre… mais était claire pour tout le monde : contre des plages de repos élargies, il faut donner sans retenue lors des séances d’entraînements qui doivent être de qualité. Et cela fonctionnait très bien. Il faudra voir comment le groupe s’adaptera à l’approche de l’Allemand, qui avait aussi l’habitude de donner une petite séance d’entraînement les matins de match, ce qui devrait toujours être le cas.

Une autre façon de jouer : plus d’intensité

Debout, les bras croisés, sous son coupe-vent floqué du sigle de l’Union, Alexander Blessin donnait déjà de la voix, mercredi matin, pour sa toute première séance. Après un très court discours d’introduction, ses joueurs ont rapidement été mis au parfum de ce qui les attend. Le fil rouge des directives criées face aux bourrasques par l’Allemand de 50 ans était clair : presser de façon intensive et collective et récupérer le ballon rapidement pour se projeter vers le but adverse.

Alexander Blessin va aussi expliquer ses méthodes à son nouveau staff bruxellois, Tim Smolders en tête.

”On en apprend tous les jours, mais les fondements de ce que je souhaite n’ont pas changé”, expliquait-il mercredi en référence à son passage par la Genoa, après ses premiers pas dans le monde professionnel à Ostende. “Gegenpressing”. Le mot a déjà été lâché par Blessin lui-même. Le contre-pressing, concept central de “l’école Red Bull” des entraîneurs où il a été formé, à Leipzig, est la clé de voûte du jeu qu’il souhaite voir développer par son équipe. Ce grand adepte des datas – ce qui n’est pas pour déplaire au président Alex Muzio, expert dans le domaine – veut que ses joueurs “contre-pressent”, donc. C’est-à-dire ? Une fois le ballon perdu, il faut le chasser dans les pieds adverses pour le récupérer dans les quelques secondes qui suivent. Installera-t-il un chrono qui décompte les secondes au bord du terrain d’entraînement, comme Ralf Rangnick l’avait fait à Leipzig ?

Contre-pressing et projection vers l'avant

Les statistiques donnent une idée de ce vers quoi doit tendre le jeu de l’Union version Blessin. Son Ostende (saison 2020-21) était tout simplement l’équipe la plus efficace de Belgique à ce petit jeu du pressing (mesuré par l’indice de PPDA par l’institut de statistiques Wyscout). La saison passée, l’Union de Geraerts n’était “que” quatorzième de D1 à ce niveau. Blessin va devoir inculquer ce nouvel état d’esprit : presser plus et mieux, encore. Une façon de voir le jeu assez énergivore pour une équipe qui disputera aussi la Coupe d’Europe, un facteur nouveau pour Blessin en tant que coach.

Autre critère déterminant de cette approche du jeu : l’intensité des duels, mesurée par le nombre d’actions (duels défensifs, interceptions, tacles) réalisées par une équipe lors de la possession de balle adverse. Selon Wyscout toujours, Ostende était le n°1 en 2020-21 et l’Union, ici aussi, quatorzième la saison passée.

Deux exemples des “détails” auxquels les Jaune et Bleu vont devoir s’habituer pour répondre à ce que vise leur nouveau T1. Avec, comme finalité, une projection rapide vers le but adverse. Geraerts avait amené davantage de construction depuis l’arrière à l’équipe de Mazzù. On devrait revenir à un jeu plus direct vers l’avant sous Blessin.