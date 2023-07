Le Japonais Hayao Kawabe va s’engager avec le Standard

Après Price, O’Neill et Mundle, le Standard s’apprête à accueillir un quatrième renfor: le Japonais Hayao Kawabe. Ce mercredi après-midi, nous précisions que le deal était en très bonne voie. Il est pratiquement bouclé puisque le médian axial de 27 ans est déjà en Belgique et a passé ses tests médicaux. Il ne reste plus que les formalités d’usage concernant l’échange des documents de transfert pour que le deal soit officialisé. Les Liégeois débourseront un peu plus d’un million d’euros pour celui qui avait encore deux ans de contrat à Wolverhampton mais où il semblait ne plus avoir d’avenir. Kawabe devrait s’engager pour trois saisons.