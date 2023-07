La préparation de l’Union Saint-Gilloise chamboulée par Nice

Monaco, 1er adversaire de l’ère Blessin

Résultat des courses : l’Union fera un aller-retour express en avion – départ de Zaventem samedi matin – pour disputer un seul match de préparation, et non plus deux. Celui-ci aura lieu au “centre de performance” de l’ASM, dimanche matin, à 11 heures, à huis clos, face à Monaco, pour qui il s’agira de la première sortie sous la houlette du nouveau T1, Adi Hütter. Les Bruxellois s’entraîneront également lundi en France avant de reprendre l’avion mardi.

Un nouvel amical mercredi à la place

Un nouveau match amical sera finalement programmé mercredi, à la place de celui qui a été annulé.

Le quatrième match de préparation, prévu à Feyenoord samedi 15 juillet reste au programme, mais deux autres rencontres devraient être ajoutées au menu d’ici la première journée du championnat et la réception d’Anderlecht, le 28 juillet.