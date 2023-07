La Gantoise bientôt rachetée? Accord entre le club, la ville de Gand et un investisseur

L'entrepreneur Sam Baro est candidat à la reprise du club gantois. D'après le communiqué, la vente ne serait pas encore actée, mais "les trois parties - La Gantoise représentée par le président Ivan De Witte et le directeur général Michel Louwagie, le candidat-investisseur Sam Baro et la ville de Gand représentée par l'échevine des sports Sofie Bracke - ont signé une 'letter of intent'. Il s'agit d'une lettre d'intention avec un cadre d'accord défini."