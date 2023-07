L’Union gagne facilement son premier match sans Geraerts : “Nous avons tous été surpris par son départ”

Un départ surprise

Un club qui a dû avaler le départ de son entraîneur, Karel Geraerts, qui n’a pas trouvé de terrain d’entente avec la direction. “Pendant mes vacances, j’ai reçu soudainement de nombreux messages m’expliquant son départ, expliquait Christian Burgess. C’est dommage mais cela fait partie du football.”

guillement "Le départ de Geraerts est dommage mais cela fait partie du football."

”Nous avons tous été surpris au club, continuait Guillaume François. On ne s’y attendait pas car nous avions fait du bon travail ensemble. Cela fait deux fois qu’un coach avec qui cela fonctionne bien nous quitte mais nous ne pouvons rien y faire. Nous espérons ne pas repartir d’une page blanche mais je pense que ce ne sera pas le cas.”

Loïc Lapoussin a fait mal avec sa technique face à Nijlen. ©PDV

Quadruplé pour Nilsson

Alignée dans son traditionnel 3-5-2, l’Union a montré sur le terrain qu’elle n’avait pas fondamentalement changé. Plusieurs titulaires habituels (Burgess, Lazare ou encore Lapoussin) ont joué une mi-temps alors que quatre nouveaux joueurs (Rasmussen, Kabangu, Vanhoutte et Leysen) ont fait leurs débuts. Au rayon des satisfactions, on notera le beau jeu de Terho, auteur du but d’ouverture, mais aussi le côté déroutant de Lapoussin et la hargne de Puertas. Nilsson, de son côté, s’est lui offert un quadruplé lors de la seconde période. “C’est un bon début pour moi, souriait le grand Suédois. C’est bien de pouvoir avoir des minutes car ce n’est pas la même chose de s’entraîner ou de jouer des matchs. Il y a beaucoup de travail avant de trouver le bon rythme mais nous sommes sur le bon chemin.”

Le prochain match amical de l’Union se déroulera dimanche à Monaco. Avec cette fois Alexander Blessin sur le banc de touche et non plus en tribunes.

Union SG : Imbrechts (46e Wenssens), Burgess (46e Boone), Sykes (46e François), Machida, Dony (46e Nieuwkoop), Rasmussen (46e Vanhoutte), Huygevelde (46e Lapoussin), Terho (46e Lapoussin), Lazare (46e Sorinola), Kabangu (46e Ayensa), Boniface (46e Nilsson).

Les buts : 3e Terho (0-1), 48e Nilsson (0-2), 54e Puertas (0-3), 75e Sorinola (0-4), 77e Nieuwkoop (0-5), 80e Nilsson (0-6), 84e Puertas (0-8), 88e Nilsson (0-9).