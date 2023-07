La direction de l’Union s’exprime sur le départ de Karel Geraerts : “On ne savait pas s’il était toujours investi à 200 % dans le projet”

Alex Muzio, interrogé le premier, avait du mal à cacher sa déception : “Professionnellement, je suis déçu, mais au niveau humain, je suis très très déçu”, a répondu le président d’une petite voix. “Karel était quelqu’un de formidable. On n’a pas réussi à trouver un terrain d’entente pour continuer ensemble.” Voilà deux étés consécutifs qu’il faut changer de T1, contre toute attente. “C’est important d’avoir une relation à long terme avec un coach… si ça fonctionne. Il n’y a pas de date d’expiration pour un entraîneur.”

Le CEO Philippe Bormans, ici en compagnie du directeur sportif, Chris O'Loughlin, arrive à la conférence de presse de présentation d'Alexander Blessin. ©PDV

Philippe Bormans était plus disert sur le sujet. On sentait que le CEO, qui mène la plupart des négociations contractuelles, tenait à défendre le point de vue du club et expliquer comment l’impensable s’est produit : “Ce n’est pas facile de se mettre à table le lendemain de la défaite contre Bruges, on le sentait. On lui a dit : 'De notre côté, on veut absolument te garder' et on a mis des échéances en lui disant : 'Voici une proposition, on en reparle après tes vacances'. Puis on a senti à partir de là que nos chemins partaient dans des directions opposées.”

Le contrat de confiance

L’Union avait fait signer des CDI à ses deux précédents coachs, ce qui a comme avantage de minimiser le coût d'un licenciement de T1, mais comme inconvénient de rendre un départ pour un autre club en pleine saison beaucoup plus facile qu’avec un CDD. Cette fois, l’Union voulait que le T1 s’engage sur une durée fixe de deux ans, craignant qu’il ne quitte le navire trop facilement, dans le cas contraire. “Continuer avec le CDI d’avant n’était pas une option et nous lui avons dit. On a besoin que tout le monde soit bien dans le projet, surtout le coach. Sans nouvel accord, c’est compliqué. En restant sur les bases de l’ancien CDI, il y avait un contrat oui… mais pas un véritable accord. Et, alors, on ne sait pas si vous êtes à 200 % présent dans le projet”, estime Philippe Bormans.

La première saison de T1 de Geraerts a pourtant été un succès avec une troisième place et un quart de finale européen.

À tort ou à raison, le doute s’est immiscé sur la fidélité de Geraerts au projet unioniste. “Pour nous, le risque était que le coach parte ou qu’il ne soit plus à 100 % là, même s’il disait qu’il voulait bien rester avec l’ancien CDI, mais on avait dit que ce n’était pas option.”

guillement Personne ne pensait qu'on en arriverait là avec Karel, même nous.

Reste cette interrogation qui revient souvent lorsqu’il est question de grille salariale, chez les Bruxellois qui étaient encore en D2 il y a un peu plus de deux ans. Ne fallait-il pas débourser plus pour convaincre Geraerts de rester ? “Il y a deux côtés dans une négociation et on fait toujours le maximum du nôtre”, poursuit Philippe Bormans. “On travaille avec des gens jeunes et ambitieux et quand ils progressent, on essaie de donner quelque chose de plus. On travaille aussi beaucoup avec des bonus. Il faut s’inscrire dans ce projet ou alors préférer aller chercher le cash ailleurs. A-t-on proposé assez ? À nos yeux, oui, mais on ne peut pas prendre de risques financiers car si on augmente le coach, il faut améliorer les contrats de tout le staff. N’oubliez pas qu’on sort de quatre saisons de pertes énormes, avant la saison 2022-23 qui a été positive. Sportivement, on a peut-être grandi plus vite que prévu. On a essayé de faire le max, mais à un moment il y a des limites. Au niveau financier, mais aussi au niveau du timing. Bien sûr que Karel mérite une augmentation, mais on a notre budget et ce ne sera pas le même que Bruges ou l’Antwerp, par exemple. Personne ne pensait qu’on en arriverait là avec Karel… même nous. Ce n’était pas une décision facile à prendre, mais on doit protéger le projet.” Celui-ci continue sans Geraerts, au grand regret de tout le monde, paradoxalement.

Place à l’ère Blessin, maintenant, un entraîneur plus expérimenté et moins cher, à en croire le CEO. “Il entrait dans nos limites financières, sinon on ne l’aurait pas signé. Pour nous, un jeune entraîneur ou un plus vieux, on le paie de la même manière. Karel Geraerts gagnait la même chose que Felice Mazzù la saison avant. Ensuite, on avance pas à pas et parfois ces pas ne vont pas assez vite pour certains.” Une certaine rançon de la gloire.