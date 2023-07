Anderlecht veut toujours Hezze

Le transfert de Santiago Hezze avait pris un petit coup de frein après un désaccord entre le RSCA et le joueur. Le dossier ne s’est pas fermé pour autant. Il est possible que cela bouge dans les jours à venir pour l’Argentin. Les clubs ont un accord à hauteur de 4 millions (et non 8 millions comme cela a parfois été annoncé) mais Huracan pousse toujours pour le conserver jusqu’au 31 juillet. Le club, actuel avant-dernier de D1 argentine, espère encore se sauver et compte sur Hezze. Anderlecht souhaite qu’il arrive au plus tôt. Le deal n’est pas encore conclu mais est en bonne voie.

Deux joueurs ont prolongé

Comme annoncé, Luca Monticelli (18 ans) a signé un nouveau contrat. Le bail du jeune attaquant liégeois était arrivé à son terme le 1er juillet. La direction d’Anderlecht et le joueur ont décidé de continuer l’aventure ensemble jusqu’en 2025. Monticelli intègre les U23 à temps plein cette saison et doit y passer un cap.

Colin Coosemans, troisième gardien (et même deuxième vu le départ de Verbruggen), a prolongé son contrat pour quatre saisons supplémentaires. Le portier de 30 ans est une pièce importante du vestiaire. L’ancien Brugeois est considéré comme le grand frère de beaucoup de joueurs et est l’un des ambianceurs de l’équipe. Il sera d’autant plus important qu’Hendrik Van Crombrugge est cité avec encore plus d’insistance à Genk. Les Limbourgeois envisagent un transfert définitif. Anderlecht devrait donc trouver deux gardiens.