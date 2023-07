Charleroi continue sa préparation sereinement grâce à Ntelo : “Il ne nous surprend pas”

Du sérieux malgré une première mi-temps faiblarde

Il a fallu patienter avant de voir les Zèbres réalistes devant le but. Avant cela, les hommes de Mazzù avaient été gênés par le bloc-bas tournaisien et par le manque d’adresse technique dans l’avant-dernier geste de ses joueurs offensifs. “En première mi-temps, on n’a pas assez utilisé les espaces et on n’a pas assez fait bouger l’adversaire, pointe le technicien. C’est ce qu’il faut faire face à un bloc bas pour trouver les espaces mais c’était un match sérieux. On est monté en puissance par rapport au dernier match face à un adversaire du même niveau.”

Après la pause, Charleroi a déroulé et la différence s’est réalisée sur coups de pied arrêtés avec notamment des buts sur corner de Marcq et Ntelo. “Ce n’est pas évident de jouer face à des adversaires comme ça. La motivation doit être intacte. On doit passer au travers de tout ça et aujourd’hui, on l’a très bien fait”, se félicite Mazzù.

Ntelo, la bonne surprise

Inutile de s’enflammer surtout quand les deux adversaires n’étaient pas des équipes professionnelles mais en une semaine, Michy Ntelo a marqué les esprits. “C’est notre meilleur buteur actuellement, pointe malicieusement le coach hennuyer tout en restant pragmatique. Il faut rester calme. C’était des rencontres contre des équipes de D2 amateurs mais c’est bien. Je préfère ça que le contraire. Il nous lance de bons messages.”

À 22 ans, l’ancien standarman surprend-il son coach, lui qui évoluait avec les U23 la saison dernière ? “Non. Il avait été performant en D2 néerlandais. Ce n’est pas nouveau. Il doit croire en lui et accepter la concurrence si on le lance plus tard.”

S’il évoluait sur l’aile avec les espoirs, Ntelo a montré qu’il pouvait incarner une possibilité pour occuper l’un des deux postes d’attaquants de pointe du système Mazzù. Sa présence athlétique est un plus sur les coups de pied arrêtés. À voir dès ce jeudi face à Ostende ce qu’il vaut face à une équipe fraîchement reléguée de division 1.

Une issue optimiste pour le cas Badji ?

Sur la Côte, Mazzù souhaite voir son équipe “progresser physiquement et gravir un palier même s’il faut prendre en compte les charges de travail conséquentes à l’entraînement”.

Après des revues d’effectif complètes lors des deux premiers amicaux, l’opposition face au KVO devrait connaître moins de changements. L’effectif actuel va bouger et il faudra dégraisser. “J’espère arriver au meilleur équilibre possible. L’idéal est d’avoir au plus vite un groupe définitif.”

Concernant le dossier Badji qui a disputé la première mi-temps mais dont le contrat de prêt avec Charleroi a pris fin officiellement vendredi, le T1 se montre optimiste quant à un accord avec le Club Bruges. “Je n’ai pas eu de nouvelles mais je pense que ça va se faire.”

Charleroi première mi-temps : Patron ; Knezevic, Ozornwafor, Andreou ; Van Cleemput, Heymans, Ilaimaharitra, Morioka, Monticelli ; Stulic, Badji

Charleroi deuxième mi-temps : Patron (60e Closset) ; Bager, Marcq, Bessile ; Rogelj, Zorgane, Lutte, Wasinski, Mbenza ; Ntelo, Dabbagh

Les buts : 43e Morioka, 50e Dabbagh, 60e Marcq, 70e et 75e Ntelo.