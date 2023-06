Mercato, infirmerie et amicaux : l’actu du Sporting de Charleroi de ce vendredi

Bessilé sur le départ

Felice Mazzù dispose pratiquement du même groupe que celui qui a battu Mons dimanche dernier (0-1). Il a toutefois salué plusieurs retours cette semaine, dont celui de Loïc Bessilé qui était autorisé à revenir un peu plus tard après son mariage. Mais le défenseur togolais est plus que jamais sur le départ. Il y a de l’intérêt en France, aux Pays-Bas et en Autriche.

Koffi soigne sa main

Absent pour raison personnelle à Mons, le deuxième gardien Pierre Patron a également rejoint le groupe. Tout comme Amir Hosseinzadeh, rentré jeudi de ses obligations internationales avec l’Iran.

En revanche, Hervé Koffi, toujours en délicatesse avec sa main, poursuit ses séances en salle. Il n’est pas attendu à l’entraînement collectif sur terrain avant la semaine prochaine.

À court de rythme après son opération au genou, Julien Maggiotti a encore besoin de temps.

Ostende puis Eupen

Ce samedi, Felice Mazzù devrait à nouveau opérer une grande revue d’effectif lors de ce deuxième amical, et distribuer du temps de jeu, avant une douce montée en puissance avec deux amicaux la semaine prochaine : jeudi à Ostende (à huis clos) puis samedi à Eupen (déplacement autorisé). Tout ça avant le départ en stage aux Pays-Bas (10-16 juillet).

À l’heure d’écrire ces lignes, le transfert d’Ali Gholizadeh au Lech Poznan, sur la bonne voie, n’était pas encore réglé.