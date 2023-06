Verbruggen a rapporté 19,7 millions€ à Anderlecht

C’est le rêve de chaque directeur sportif : investir une petite somme dans un joueur inconnu et réaliser une immense plus value en quelques années. Acheté 300 000 € chez les jeunes du NAC Breda en 2020, Bart Verbruggen va quitter Anderlecht pour 20 millions et prendre la direction de Brighton en Premier League. Au bout de seulement 31 rencontres disputées, toutes compétitions confondues.