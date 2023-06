Zinho Vanheusden très proche d'un retour au Standard

"Si le Standard m’appelle, je décrocherai toujours. On verra bien l’été prochain s’il y a de l’intérêt", nous avait-il confié en avril lorsque nous lui avions rendu visite à Alkmaar. Vanheusden est resté très attaché au Standard si bien qu’ en janvier dernier, il était déjà question d’un retour en bord de Meuse. Mais à l’époque, la construction du deal était trop alambiquée et ce dernier est rapidement tombé à l’eau, l’ancien capitaine terminant ainsi la saison en Eredivisie.

Visite médicale mercredi et prêt avec option !

Mais un peu plus de cinq mois plus tard, la perspective de revoir Vanheusden en Rouche est plus importante. L’AZ n’ayant pas levé l’option, le défenseur est censé rentrer à l’Inter où il est encore sous contrat jusqu’en 2026. Depuis janvier, les discussions entre le Standard, le club italien et le joueur n’ont pas cessé. Il y a trois semaines, avant la finale de la Ligue des champions perdue par l’ Inter Milan face à Manchester City, l’ancien capitaine des Liégeois a rencontré Fergal Harkin. Ces derniers jours, les négociations se sont intensifiées entre l’Inter et le Standard pour que le joueur soit rapatrié à Sclessin sous la forme d’un prêt qui sera assorti d’une option d’achat.

Loin d’être réalisable l’hiver dernier, le retour de Vanheusden en Principauté se précise de jour en jour. Rentré de vacances mardi, le défenseur était présent le lendemain au Standard pour y passer une visite médicale anticipative. Mercredi, aucun accord final n’avait encore été trouvé mais les jours qui arrivent devraient permettre à Vanheusden de redevenir Rouche, lui qui a déjà un accord avec le Standard.

Après Price, O’Neill et Mundle, il s’agirait là d’un autre beau coup réalisé par Harkin.