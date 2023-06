Standard: Zinho Vanheusden toujours dans les plans

Cette déclaration n’était pas innocente car, comme indiqué en janvier dernier ; le Standard avait déjà tenté de rapatrier son défenseur central lors du dernier mercato hivernal mais le deal s’était avéré trop compliqué à réaliser. Six mois plus tard, la perspective de voir revenir le défenseur central de 23 ans semble plus réaliste. L’ancien capitaine des Rouches sort de plusieurs années de galère liées aux blessures et il a envie de se refaire une santé sportive. L’Inter Milan, où il a encore trois ans de contrat, aimerait également qu’il se remette sur pied mais n’est pas disposé à lui donner sa chance cette saison.

Ainsi, le Standard, l’Inter Milan et le joueur sont toujours en contact depuis l’hiver dernier. Un prêt du Belge est actuellement envisagé et une option d’achat n’est pas à exclure à ce stade même si aucun accord n’est encore intervenu que ce soit entre les clubs ou même entre le Standard et Vanheusden qui a déjà eu des contacts ces dernières semaines avec Fergal Harkin.