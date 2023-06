Reims et l’Union tout proches d’un accord: Teddy Teuma va quitter la Belgique

Reims et l’Union discutaient depuis un moment maintenant, et les deux positions se sont rapprochées fortement, au point que les deux clubs se soient mis d’accord pour un montant de transfert de 3 millions €, qui monterait à 5 millions selon certains bonus…voire 6 si l’Union obtient tout ce qu’elle désire auprès de son homologue français.L’Union a déjà trouvé un remplaçant à son numéro 10, deuxième meilleur joueur du championnat écoulé : le Norvégien Mathias Rasmussen, lui aussi gaucher et lui aussi évoluant dans un rôle de 8-10. Avec la même réussite? L’Avenir le dira.