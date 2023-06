Le premier entraînement de Ronny Deila à Bruges : “Je peux me regarder dans le miroir, je n’ai pas menti”

La présence médiatique, plus nombreuse qu’à l’habitude au centre d’entraînement de Westkapelle, donnait une idée de l’instant, important, et Deila devait se douter que tout le monde n’était pas là que pour parler de son nouveau projet et de ses ambitions. Mais à aucun moment, il n’est apparu nerveux, ou agacé, quand il a été question du Standard. Il a juste repris, une fois, pour assurer qu’il n’a pas menti au moment de prendre congé des Rouches.

Ronny Deila, avec Brandon Mechele, pour son premier jour à Bruges.

La question était la suivante : “Pouvez-vous comprendre que, sur le fond, le challenge d’aller à Bruges peut s’entendre, mais que, sur la forme, cela a posé problème. Que les gens, à Liège, ont estimé que vous avez menti ?”

Sa réponse, en jouant un peu sur les mots, a été plus incisive que ce qu’il avait proposé jusque-là : “Je n’ai pas menti. Quand on m’a posé la question à Westerlo (après le match en Europe playoffs), je n’avais pas encore d’accord définitif avec Bruges, et les deux clubs n’avaient pas encore d’accord. Si rien ne se passait, je restais (au Standard), et j’aurais perdu en crédibilité auprès des joueurs, à qui j’aurais dit que j’allais partir, pour rester ensuite.”

guillement Ce sera très difficile, à court terme, pour le Standard (de jouer le titre)

Le Norvégien est depuis assez longtemps dans le métier pour savoir dans quelle pièce il jouait, et à quel point il a pu manier un certain sens de la communication, dans les jours qui ont précédé son départ. Mais il refuse le mensonge, tout comme il affirme : “Je peux me regarder dans le miroir, et je n’ai pas de regret, car je n’ai pas à en avoir.” Il appuie : “J’ai fait gagner de l’argent au Standard (NdlR : il avait une clause de 2 millions € dans son contrat, payée par Bruges), j’ai tenu la direction (du Standard) au courant de ce qu’il se passait. Mais, pour moi, c’est un pas en avant de venir à Bruges. Un entraîneur est viré ou il est engagé ailleurs. J’ai été engagé ailleurs, j’ai suivi mes sensations, et mon cœur. Ce n’était pas une question financière.”

Dans des installations qu’il compare “à celles d’un club de Premier League”, Deila aura la pression du résultat, et le titre pour objectif. Il ne s’en émeut pas. “La pression, je me la mets tout le temps”, assure l’ambitieux technicien, qui veut devenir le premier entraîneur norvégien sacré dans quatre championnats différents (Stromsgodset en Norvège ; Celtic Glasgow en Écosse ; New York aux États-Unis).

C’est possible à Bruges, pas au Standard. “On ne sait jamais ce qu’il peut se passer, dans le foot, mais à court terme ce sera très difficile pour le Standard (de jouer le titre). J’espère qu’ils y arriveront”, souhaite-t-il aux Rouches, sans faire l’économie de dire qu’il y a passé du bon temps, qu’il a beaucoup appris et que la décision de partir a été dure à prendre. “Je comprends la déception des supporters”, glisse-t-il encore.

A-t-il encore des contacts avec Fergal Harkin, le directeur sportif du Standard dont il était proche ? “Non, pas trop”, évacue-t-il. A-t-il été en contact avec des joueurs comme Steven Alzate et Philip Zinckernagel, qu’il a eus sous ses ordres au Standard, pour les faire venir à Bruges ? “Cela ne se passe pas comme ça, ici. Il y a un département, qui me propose différents profils de joueurs. C’est un modèle plus proche de New-York.”

”Je pense que c’est en octobre (à propos de Standard – Bruges)”

Pas un modèle comme le Standard, donc, où il a dû parfois être plus qu’un entraîneur, pour gérer plusieurs dossiers et fonctionner avec un budget réduit. À Bruges, il arrive dans un autre monde, et il a gentiment recadré en glissant “c’est une question stupide”, quand il lui a été demandé pourquoi il avait dit oui à Bruges.

A-t-il repéré dans le calendrier quand étaient programmées les retrouvailles avec le Standard, à Sclessin ? “Je pense que c’est en octobre”, a-t-il souri. Il n’est pas certain qu’il fera le Ronny Roar, même en cas de succès…

Une première déjà active

Ronny Deila a donné son premier entraînement, lundi, à Bruges, après un week-end consacré aux tests physiques. Les internationaux étaient absents, tout comme Simon Mignolet, alors que Brandon Mechele, Casper Nielsen, Clinton Mata et Abakar Sylla ont bénéficié d’un travail individuel.

Deila est venu à Bruges avec son adjoint Eifran Juarez.

Pour sa première journée de travail sur le terrain, Deila est apparu énergique, et moins en retrait que ce qu’il avait été lors de son premier entraînement public au Standard, où il était plus dans l’observation, laissant à Eifran Juarez, son adjoint, le soin d’animer les ateliers.

Dans un mois, les premiers matchs sont au programme, en championnat (contre Malines, le 30 juillet) et en Europa League Conference (le 27 juillet contre Aarhus). Deila sait que les attentes seront importantes, pour ramener le Club sur le devant de la scène belge et tenter un coup en Coupe d’Europe. “L’ambition est claire, c’est le titre, mais on doit travailler les petits détails.”

Il va s’installer à Knokke

Interrogé sur son style de jeu, et ce qu’il peut apporter il résumait en quelques mots : “Intensité, constance, gagner le ballon plus haut, amener plus de joueurs dans le rectangle, attaquer les espaces. C’est plutôt une philosophie que je veux amener, plus qu’un système de jeu en 4-4-2 ou 4-3-3." Au Standard, il avait dit apprécier le 4-3-3, mais il avait dû revoir ses plans en cours de saison, avec sa défense à trois.

À Bruges, il affinera le noyau et dit avoir hâte de faire la connaissance de Noa Lang, annoncé sur le départ. Saura-t-il aussi relancer des joueurs en difficulté, comme il a su le faire à Liège ? “Il y a des joueurs qui on du potentiel, je suis impatient de travailler avec eux”, savoure-t-il déjà. Sa première décision a été de se rapprocher de son lieu de travail, puisqu’il va prochainement emménager à Knokke.