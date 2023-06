Recréer un groupe

Les premiers jours du nouveau coach seront cruciaux. Il donnera ce lundi un premier entraînement ouvert aux médias où il pourra donner une première idée de ses projets et de ses méthodes. Il les expliquera dans la foulée lors d'une première conférence de presse en tant que coach du Club. Il devra déjà avoir largement préparé le terrain avec des idées pour reformer un collectif et des réponses aux nombreuses questions qu'ont engendré son départ.

Le travail de Deila à Bruges commencera dans les têtes. Celles de ses joueurs. Les Brugeois sont en perte de confiance malgré de meilleurs matchs en fin de playoffs. Rik De Mil le résumait en une phrase : “On sait garder le zéro mais dès qu’on encaisse on en prend rapidement deux ou trois.”

Une fragilité défensive qui s’explique par une fébrilité mentale.

Le match face à l’Union fait exception à la règle même si le Club Bruges aurait mérité d’encaisser plus d’un but. “Un nouveau coach va arriver et c’est normal que certains joueurs ont envie de se mettre en évidence en vue de la saison prochaine”, explique Simon Mignolet.

Deila devra faire vite. Le 27 juillet, son équipe joue déjà son premier match important avec les préliminaires de la Conference League. Il devra avoir remobilisé ses joueurs et intégré les nouveaux.

Deila sera jugé dès le 27 juillet avec son entrée en lice en Conference League.

Être champion de Belgique

Débaucher un coach au risque de s’attirer les foudres d’un autre grand club belge ne se fait pas sans raison. La direction du Club Bruges n’est pas du genre patiente. Bart Verhaeghe veut conquérir un nouveau titre dès mai 2024 et oublier la triste quatrième place de la saison.

Deila a signé pour deux ans mais sera jugé sur du moyen terme. S’il n’est pas champion, sa saison sera loupée. Et il devra le faire avec largement moins de renforts que ses prédécesseurs.

Refaire de Yaremchuk un footballeur

La direction ne fera pas de folies car elle considère qu’il y a largement de quoi faire dans le noyau actuel. Avec le retour de prêt de De Cuyper (Westerlo) et les arrivées de Skoras (Lech Poznan) et de Barbera (FC Barcelone), deux éléments offensifs, il ne devrait y avoir que quelques nouvelles têtes.

Deila devra faire de Yaremchuk la recrue phare qu’il n’a pas réussi à être lors de son arrivée record (17 millions) en provenance de Benfica l’été dernier. L’Ukrainien ne met plus un pied devant l’autre et a perdu son football. Ses qualités n’ont pas disparu mais sa confiance est au plus bas.

Au Standard, le coach norvégien a fait des miracles avec plusieurs joueurs et notamment Donnum. Yaremchuk n’est pas le seul qui espère revivre sous le nouveau coach. Un joueur comme Boyata ne voudra pas rester sur une saison aussi compliquée que celle qu’il vient de vivre. Hendry et Sowah devront aussi justifier les montants dépensés pour les transférer.

Il doit transformer Yaremchuk comme il a changé Dönnum.

Réveiller Vanaken et ses équipiers

Les cadres établis seront aussi secoués dans leurs habitudes. Vanaken est le meilleur exemple. Le capitaine de Bruges est qualitativement le meilleur joueur de son équipe mais a quelque peu ronronné cette saison.

On murmure au Standard que si Deila réussit à insuffler à Bruges la mentalité qu’il a implantée au Standard, les Blauw en Zwart seront inarrêtables. Beaucoup considèrent que le Norvégien a réussi à hausser le niveau de jeu des joueurs déjà présents dans le groupe de quelques pourcents. Un coup de fouet bien nécessaire après avoir trop facilement dominé la compétition ces dernières années.

Ne pas bloquer les jeunes dans leur développement

Vouloir remporter le titre à tout prix a un coût. Les jeunes pourraient payer une politique à court terme. Le Club et son nouveau coach devront trouver le bon équilibre avec leurs jeunes talents. Rik De Mil, par choix mais aussi à cause de nombreuses blessures, n’a pas hésité à donner une chance à des produits du cru qu’il a pu coacher la saison passée au sein de l’équipe du Club NXT.

Neuf jeunes passés par l’école U23 – Audoor, Spileers, Vermant, Sabbe, Sandra, Homma et Talbi plus des joueurs plus confirmés comme Nusa et Sylla – veulent percer chez les A. Et pas uniquement en tant que solution de repli quand les cadres sont absents. Gérer leur frustration sera un défi.