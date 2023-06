Copa Boubacar au sujet du T2 du Standard: "Yaya Touré m'a toujours impressionné"

Copa, selon vous, qu’est-ce que Yaya va apporter au Standardet à la Belgique?

"Je suis enchanté de voir qu’il a choisi de rejoindre l’un des prestigieux clubs de Belgique qui bénéficie d’installations exceptionnelles. En travaillant avec l’entraîneur Hoefkens, il pourra partager ses connaissances sur la culture du football, la mentalité, le jeu et les règles d’un vestiaire au sein d’un club de haut niveau. Il pourra continuer à se former et progresser grâce à cette collaboration."

Vous a-t-il appelé avant de s’engager avec le Matricule 16 et que lui avez-vous dit sur le club?

"Oui, nous en avons parlé au détour d’une conversation. Je ne lui ai rien dit d’exceptionnel sur le Standard. Il possède autant de connaissances que moi sur le club, dont les supporters sont connus pour leur passion ardente. Il a joué dans le championnat belge et a côtoyé de nombreux internationaux belges tout au long de sa carrière, dont certains ont également évolué au Standard."

Quelles sont ses principales qualités de celui que vous considérez comme un frère?

"‘Yayous’occupe une place privilégiée dans mon cœur. Chaque fois que je le croise ou que nous échangeons au téléphone, sa maturité et sa sagesse me fascinent. Au quotidien, il se montre discret et réservé, mais il aime aussi faire des plaisanteries. Il est véritablement un modèle à suivre, car il suscite le respect partout où il passe grâce à son travail acharné et son humilité. Honnêtement, je n’aurais jamais imaginé qu’il se dirigerait vers une carrière d’entraîneur. Son parcours me rappelle celui de Monsieur Zidane."

Il ne sera pas la star du club. Il va laisser la place à Hoefkens?

"Cette expérience sera certainement bénéfique pour Yaya. Il aura l’opportunité d’être encadré par Carl Hoefkens, qui a déjà prouvé son talent avec les jeunes joueurs ainsi que l’équipe première à Bruges, notamment en Ligue des champions et en Pro League. Il pourra également compter sur le soutien du reste de l’équipe technique. Yaya est pleinement conscient qu’il a encore beaucoup à apprendre dans sa formation en tant qu’entraîneur."

Hoefkens ne peut que se réjouir d’avoir un tel adjoint?

"En effet, en plus de son expérience et de ses qualités humaines, Yaya apportera avec lui une grande humilité. Il est reparti de zéro après avoir mis fin à sa carrière de joueur professionnel. Il a entamé son cursus pour devenir entraîneur et a obtenu les diplômes nécessaires. Ensuite, il a bénéficié d’une formation à Tottenham, où il a passé près de 18 mois, après avoir également acquis de l’expérience à QPR et à l’Olimpik Donetsk en Ukraine. Carl pourra compter sur un adjointqui possède un certain charisme grâce à sa carrière et aux nombreux trophées qu’il a remportés. Cela joue un rôle important dans un vestiaire, car les joueurs seront attentifs à ses discours. C’est une personne authentique et sincère dans ses relations, sachant que la confiance est primordiale au sein d’un staff."

Pour attirer des joueurs au Standard, ce sera également un plus?

"Il est indéniable que son arrivée pourrait encourager certains joueurs hésitants à signer au Standard. Mais je suis convaincu que l’élément le plus crucial reste le projet du club et les ressources qu’il mettra en œuvre pour atteindre ses ambitions. Et Yaya s’inscrit dans cette voie."

Quels sont vos meilleurs souvenirs avec lui en sélection et à Beveren?

"J’en ai tellement depuis l’académie à Abidjan. En 2015, lors de notre victoire à la CAN,je me souviens de ces moments passés dans les vestiaires, lorsqu’il m’a interpellé en me confiant que je serais celui qui nous mènerait à la victoire. Au-delà de cet épisode qui nous a liés à jamais, il a toujours su être présent lors des moments difficiles."

Il vous appelle toujours le doyen quand vous vous voyez ?

"Le terme"doyen"fait référence à un grand frère, une personne plus âgée ou plus expérimentée. Yaya est une personne qui a bénéficié d’une bonne éducation et qui est bien entourée. J’ai également beaucoup de respect pour l’homme."