Devant une belle assistance très en voix, et après un vibrant hommage à Cédric Roussel décédé la veille, la rencontre s’est déroulée sur un rythme assez lent. Logique, à ce moment-ci de la préparation. D’autant plus vu la chaleur accablante, le gazon assez haut et visiblement sec.

Stefan Knezevic au duel avec un joueur montois. ©JIMMY BOLCINA

Après une occasion rapide pour Mons offerte par Bager (1re), Damien Marcq trouvait la transversale de la tête sur un corner de Mbenza (24e).

Charleroi ouvrait finalement le score à la reprise. Ntelo plongeait bien au petit rectangle pour conclure une percée de Knezevic (0-1, 53e). Juste avant ça, Ilaimaharitra avait loupé un penalty provoqué par Bernier, bien en jambes (50e).

Le Sporting s’en sortait ensuite fort bien sur un cafouillage consécutif à un corner montois (82e) mais tenait bon face à un adversaire logiquement moins frais mais combatif jusqu’au bout.

En fin de match, Van Cleemput (85e) puis Badji (86e) auraient pu doubler la mise mais butaient sur le gardien Maxime Vandermeulen (ex-Charleroi).

Mission accomplie pour Felice Mazzù qui voulait faire tourner son effectif tout en inculquant une mentalité de vainqueur à ses joueurs, peu importe l’enjeu et l’adversaire.

CHARLEROI (1re mi-temps) : Delavallée ; Bager, Marcq, Wasinski ; Rogelj, Zorgane, Lutte, Morioka, Mbenza ; Dabbagh, Stulic.

CHARLEROI (2e mi-temps) : Delavallée ; Knezevic, Ozornwafor, Andreou ; Van Cleemput, Ilaimaharitra, Heymans, Monticelli, Bernier ; Badji, Ntelo.

Le but : Ntelo (0-1, 53e).