Tests physiques, datas, amicaux et stage : comment Felice Mazzù a organisé la préparation à Charleroi

Au sortir de pratiquement un mois de pause, les joueurs semblaient heureux de se retrouver, et a fortiori de retâter du ballon. L’effectif était toutefois incomplet, et c’est bien logique en cette période, entre les internationaux rentrés au compte-gouttes et les blessés en revalidation. Coincé au Sénégal depuis plusieurs jours, Youssouph Badji s’est entraîné pour la première fois ce vendredi.

Préparation en amont

Pour Felice Mazzù et son staff, la préparation avait démarré la semaine précédente avec des réunions tenues à Charleroi pour peaufiner le programme des semaines qui doivent les mener au 29 juillet, date du premier match de championnat contre OHL.

Cette semaine, le lundi était dédié aux traditionnels tests physiques qui peuvent en bonne partie s’effectuer au Mambourg depuis le développement des infrastructures en interne. Une série de paramètres ont été mesurés par le staff médical, épaulé par le préparateur physique Frédéric Renotte. Ils seront cruciaux pour élaborer et personnaliser la charge de travail afin d’éviter une surcharge, voire une blessure précoce. Felice Mazzù est adepte d’un noyau relativement restreint (22 à 23 joueurs de champs) et il ne faudrait pas que les pépins physiques le fragilisent.

Dès mardi, l’équipe a donc repris le chemin de Marcinelle pour des séances sur terrain. Une seule était fixée jusqu’à mercredi, en raison d’autres séries de tests prévus dans l’après-midi.

Les Zèbres partiront en stage du 10 au 16 juillet aux Pays-Bas. ©JIMMY BOLCINA

Depuis jeudi, les Carolos ont droit à deux séances quotidiennes sur terrain. Ce sera le cas durant toute la préparation. Mais on le sait, Felice Mazzù aime récompenser l’implication, le travail et les résultats par l’un ou l’autre jour de congé. Cela fait partie de son management. Il en va de même durant la préparation.

“En fonction de l’état de fraîcheur, de ce que les joueurs rendent et montrent au quotidien, il est possible que je les libère à certains moments”, confirme l’entraîneur, qui garde un œil attentif aux données récoltées lors des tests physiques et médicaux de chacun. Lors des entraînements, le staff reçoit en temps réel, sur tablette, les données des joueurs et peut éventuellement adapter les séances.

On sait aussi que certains Carolos effectuent une séance spécifique au stade avant l’entraînement collectif. Et qu’en fonction de l’état de forme, il est possible que des joueurs sautent une session pour privilégier de la récupération, des soins ou du travail en salle.

Julien Maggiotti et Jonas Bager. ©JIMMY BOLCINA

Un programme chargé en amical

Charleroi disputera son premier amical dès ce dimanche 25 juin, à Mons (D2 amateurs). Un évènement coorganisé par la marque Kipsta, qui habille les deux clubs.

Les amicaux seront nombreux, cette saison pour le Sporting. A priori au nombre de huit.

Le choix de l’adversaire s’opère sur un principe simple et logique : la montée en puissance. L’objectif est d’y aller crescendo pour pouvoir faire tourner l’effectif et éviter les blessures musculaires. Felice Mazzù part du principe que son équipe souffrira moins contre des équipes amateurs. “Il peut toujours y avoir des blessures traumatiques, par des coups, mais ça, peu importe l’adversaire. Par contre, selon le niveau de l’opposition et donc l’intensité du match, on peut normalement éviter les blessures musculaires”, explique le technicien sambrien.

Comme c’est souvent le cas, Charleroi joue ses amicaux à l’extérieur. Le site de Marcinelle n’est en effet pas optimal pour organiser ce genre de rencontre. Cette saison, les déplacements seront particuliers longs et variés d’un bout à l’autre de la Belgique (voir programme).

Plusieurs joueurs ont rejoint le groupe cette semaine. ©JIMMY BOLCINA

Un stage plus tard

Deux des huit amicaux se dérouleront pendant la semaine de stage en Zélande (Pays-Bas), dont un contre Utrecht. Un stage fixé un peu plus tard qu’habituellement. Une volonté de Felice Mazzù : “Je veux essayer que le groupe présent là-bas soit le plus proche possible du groupe définitif, justifie-t-il. Si on était parti dès la semaine prochaine, il nous aurait probablement manqué l’un ou l’autre joueur. Ou d’autres n’auraient pas suffisamment d’entraînements dans les jambes pour bien travailler. ”

L’aspect collectif garde une valeur primordiale pour le coach carolo. Avoir un noyau formé dans les grandes lignes pour le stage lui permettra aussi de travailler la cohésion, notamment sous forme de team building. Avant les trois coups du championnat, le samedi 29 juillet à domicile – mais à huis clos – contre OHL.

Le programme actuel des matchs amicaux :

À Mons (25/06 à 15h) ; à Tournai (1/07 à 14h30) ; à Ostende (6/07 à huis clos) ; à Eupen (8/07 à 14h) ; deux lors du stage aux Pays-Bas dont un contre Utrecht (10-16/07) ; à Reims (19/07) ; et normalement un dernier, dit de gala, le 22 juillet à Charleroi.