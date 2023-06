Philip Zinckernagel parle de son avenir : “Je suis toujours ouvert car j’aime le Standard”

Philip, Avec du recul, considérez-vous la saison du Standard comme étant réussie ?

”C’était une bonne saison même si elle ne s’est pas terminée comme nous l’avions espéré. On a sécurisé le top 8 mais on est arrivé en playoffs avec trop de blessures et trop rapidement, il n’y avait plus d’enjeu, ce qui fait que ces Europe playoffs ont tiré en longueur. C’était dommage de terminer de la sorte mais globalement, compte tenu de là où le club partait, on peut dire qu’on a réalisé une belle campagne. On a montré de grandes choses en battant tous les gros à Sclessin, plusieurs jeunes ont pointé le bout de leur nez. Il y a eu plein de choses positives et je pense vraiment qu’avec les nouveaux propriétaires, le club est sur le bon chemin. Alors oui, il y a des changements et des départs, mais je suis persuadé que l’avenir sera bon pour le Standard.”

Vous avez vraiment longtemps cru aux playoffs 1. Les louper de peu a été un coup dur pour le groupe ?

”Je pense oui, on était si proche, on aurait dû prendre des points qui auraient fait la différence. Le but, avoué, c’était le top 8. Mais entre nous, on en voulait plus et on parlait des playoffs 1 pour sécuriser une place européenne. Donc oui, avoir raté le top 4 a été difficile à digérer. Ensuite, comme je l’ai dit, il y a eu des blessures, les rumeurs autour de Ronny. Je ne cherche pas d’excuse à notre mauvaise fin de saison, mais il y a tout de même eu des circonstances défavorables. Mais c’est avant ce sprint final qu’on s’est planté, en perdant des points stupidement contre des équipes à notre portée. Et ça, c’est entièrement notre faute. On était grands contre les gros, et pas à niveau, parfois, contre les plus petits.”

Philip Zinckernagel s'est rapidement fondu dans le paysage du côté de Sclessin. ©ennio cameriere

Sur un plan personnel, êtes-vous satisfait de vos neuf mois en Rouche ?

”Sachant que j’ai raté les sept premiers matchs de championnat, je peux dire que j’ai réalisé une bonne saison. Franchement, je me sentais bien au Standard, j’y étais heureux. J’étais important pour l’équipe avec ces buts et je me suis vraiment amusé même si, à certains moments, j’aurais pu être meilleur.”

Vous avez manqué plusieurs matchs sur blessure. Parce que vous avez tiré sur la corde à cause de l’étroitesse du noyau ?

”C’est difficile à dire car j’aime enchaîner les matchs. Je ne pense pas que le fait d’avoir dû tirer sur la corde a joué, je parlerais plus de malchance et de mauvais timing dans les blessures. Pendant tout un temps, en phase classique, on a été épargné et on a pu aligner cinq, six voire sept fois de suite la même équipe. Une fois arrivés en playoffs, nous avons enchaîné les coups durs. Ce n’est pas tellement le fait que j’ai loupé des matchs, c’est plus qu’on était plusieurs dans le cas et en même temps. Cela a déforcé l’équipe. Les choses auraient-elles été différentes avec un noyau plus large ? On ne le saura jamais.”

Il y avait tout de même une certaine “Zinckernagel dépendance” au Standard ?

”Ce n’est en tout cas pas moi qui vais le dire car je ne vois pas les choses sous cet angle. J’essaie toujours de me donner à fond pour aider l’équipe. Et j’ai aussi eu des périodes plus creuses. Encore une fois, on a manqué de constance à certains moments suite aux différentes absences. J’ai été blessé, Marlon l’a également été en même temps ainsi que d’autres. Cela a perturbé la stabilité de l’équipe et en football, la stabilité, c’est la clé. En playoffs, on n’a pas aligné une seule fois le même onze de base deux fois de suite. Gagner des titres, cela se fait grâce à la constance. Mais je le répète, je ne suis pas inquiet pour le club.”

Sur le terrain, et en dehors, vous avez noué une relation spéciale avec Aron Donnum. Comment l’expliquez-vous ?

”Cela a commencé par une vraie amitié. À l’entraînement, ou en dehors du terrain, on s’est rapidement bien entendu. Parfois, c’est inexplicable. Il joue un peu à la même position que moi et on voit le foot de la même façon. Cela a facilité les choses. Je pense que notre relation technique serait encore meilleure si on jouait encore ensemble la saison prochaine. On se complète bien et on se trouve facilement dans les petits espaces.”

Philip Zinckrenagel et Aron Donnum se trouvaient souvent les yeux fermés la saison dernière.

Victor Boniface a déclaré récemment sur ses réseaux que vous étiez l’un des meilleurs joueurs avec qui il a joué (à Bodo/Glimt).

”Avec lui aussi, j’avais une bonne connexion même si on a moins joué ensemble car il a longtemps été blessé. C’était différent car il est attaquant mais on se comprenait. C’est sympa à lui d’avoir tenu ce genre de propos à mon égard.”

En septembre dernier, vous avez signé au Standard grâce à la présence de Ronny Deila. Comment avez-vous vécu son départ à Bruges ?

”C’est une bonne question. Ce que j’ai appris avec le temps, c’est qu’en football, il ne faut pas trop être dans l’émotion. Il y a beaucoup de choses qui peuvent perturber les joueurs s’ils commencent à s’inquiéter des rumeurs. Moi, je n’y prête pas beaucoup d’attention, voire aucune. J’essaie toujours de rester concentré sur ma tâche. Alors ce qui s’est passé avec Ronny ne m’a pas surpris car je sais qu’en foot, les choses peuvent vite changer. Je parle en connaissance de cause. Regardez l’été dernier, je m’engage avec l’Olympiacos pour trois ans, le coach change et quelques semaines après, je me retrouve au Standard car Ronny et Efrain y étaient. Je pars du principe que rien n’arrive par hasard. Dans cet ordre d’idée, c’est que le départ de Ronny devait arriver. En tout cas, je n’en ai jamais parlé avec lui car je ne voulais pas m’en mêler. Oui, je comprends que cela puisse avoir déçu énormément de monde car lui et Efra avaient fait de bonnes choses au club.”

Philip Zinckernagel avait rejoint le Standard parce que Ronny Deila en étant le coach. ©PCR

Vous n’avez donc pas pris cela comme une trahison ?

”Non car encore une fois, c’est le monde du foot qui est ainsi fait. C’est aussi une bonne expérience à vivre pour ce jeune groupe. Si cela se reproduit dans le futur, les gars sauront comment appréhender cette situation et ils ne perdront peut-être plus le focus sur ce qui compte vraiment : le terrain. J’ai joué à Watford, à l’Olympiacos, des changements, j’en ai connu. Je suis persuadé que Ronny ne voulait pas faire du mal à tous ces gens. C’est triste car il avait bâti une relation particulière avec le club, avec les fans. Mais il faut aussi voir cela comme une opportunité d’apporter quelque chose d’encore meilleur. Aujourd’hui, il y a un nouveau coach et qui sait ce qu’il sera capable d’accomplir au club ? Si le Standard remporte ses premiers matchs de championnat, le train sera lancé et on ne parlera plus jamais de cela.”

Vous a-t-il demandé de le rejoindre à Bruges ?

”On n’a plus vraiment parlé de football depuis son départ, donc non.”

À l’inverse, le nouveau coach, Carl Hoefkens, vous a-t-il déjà contacté ?

”Non pas encore. Peut-être le fera-t-il, je ne serais pas surpris. En tout cas, j’ai eu une bonne relation avec Fergal, on parle et je sais qu’il aimerait que je reste. Il ne me pousse pas à prendre une décision car il sait que je ne suis pas libre et que j’ai encore un contrat à l’Olympiacos. On verra ce qui arrivera.”

Cette semaine, Fergal Harkin a précisé que vous étiez toujours une option pour le club. Mais le Standard est-il toujours une option à vos yeux ?

”Le Standard peut encore être une option pour moi, oui. Je l’ai dit à Fergal : j’aime le club, j’ai adoré les fans et jouer à Sclessin, c’est toujours envisageable. Après le départ de Ronny, c’était un peu l’expectative, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Mais depuis que le club a nommé un nouveau coach et annoncé l’arrivée de Yaya Touré, c’est plus facile de se projeter. Car il n’y a rien à faire, la présence d’un coach joue toujours un rôle quand tu changes de club. Après, j’appartiens toujours à l’Olympiacos donc il faut voir si c’est réalisable au niveau financier. Mais moi, je suis ouvert car j’aime le club.”

Il faudra aussi que cela soit jouable financièrement pour vous.

”Oui et c’est logique, il faut aussi que je m’y retrouve. Ces dernières années, j’ai tout de même pas mal bougé dans ma carrière. Je ne serais pas contre le fait de me fixer un peu. J’y pense en tout cas. Ne plus être dans le court terme mais avoir de la stabilité dans ma carrière. Le Standard et moi cherchons tous les deux la stabilité ? Oui (rires). Mais c’est un package qu’il faut avoir, quels seront le projet et l’ambition. On verra si une solution peut être trouvée.”

Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris l’arrivée de Yaya Touré dans le staff du Standard ?

”Un peu comme tout le monde je pense, je me suis dit : 'woaw, c’est super cool'. Tout le monde connaît son immense carrière, cela ne peut qu’être bénéfique pour le club. Cette arrivée est bien le signe que Fergal et 777 Partners ont de l’ambition. Yaya Touré, c’est attractif pour les joueurs, tant ceux qui sont au club que ceux qui pourraient y venir. Tu ne peux qu’apprendre à son contact. C’est très stimulant.”