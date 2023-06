Standard, Anderlecht et Genk au menu de Charleroi en août : “L’avantage du Sporting, c’est la stabilité”, estime Pierre-Yves Hendrickx

Présent à l’Atomium pour l’annonce du calendrier, Pierre-Yves Hendrickx, directeur administratif du club, a bien noté ces premières journées pimentées. “On savait que notre premier match aurait lieu à huis clos, donc OHL n’étant pas une grosse recette, ce n’est pas le plus pénalisant pour nous au niveau financier. Sportivement, il faudra évidemment un résultat intéressant. Puis août sera chargé avec ces trois gros matchs. Accueillir le Standard dès notre deuxième rencontre à domicile peut être positif pour la campagne d’abonnements.”

guillement On n'est pas là pour dire qu'on veut le top 6, mais tout faire pour y parvenir

Niveau ambitions, le Sporting reste prudent après une saison où il a loupé les playoffs d’un rien : “Je m’attends à ce qu’il y ait très peu d’écart entre le sixième et le douzième (NdlR : le premier non relégable). Il y aura douze candidats au top 6, mais si on démarre avec la même forme que celle de notre fin de saison, on peut viser la sixième place. Si on termine septièmes, ce ne sera pas la cata. On n’est pas là pour clamer qu’on veut atteindre le top 6, mais tout faire pour y parvenir, oui. Notre avantage, c’est qu’on a déjà transféré quatre joueurs et qu’il y aura de la stabilité dans le noyau, avec le même entraîneur.”