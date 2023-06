Pro League: suivez en direct vidéo la présentation du calendrier 2023-2024

Les principales nouveautés de la saison 2023-2024 seront également expliquées.

Challenger Pro League: duel mauve et derby liégeois en entrée

Pas moins de six nouvelles équipes évolueront en Challenger Pro League lors de la saison 2023-24 : les promus RFC Liège, Patro Eisden Maasmechelen et Francs Borains et les relégués KV Oostende, RFC Seraing et SV Zulte Waregem.

Le championnat débutera le 11 août avec le RSCA Futures contre le Beerschot VA et le RFC Seraing contre le SL16 FC. Grand favori pour le titre, Beveren débutera à Jong Genk le dimanche 13 août à 13h30. Le Lierse se rendra au Club NXT le samedi 12 août à 16h00 et Ostende accueillera Lommel le dimanche 13 août à 16h00.

Le calendrier de Challenger Pro League a été dévoilé ce jeudi 22 juin 2023 ©Pro League

Cette saison, la Challenger Pro League passera de 12 à 16 équipes. À la fin de la saison régulière de 30 matches, les deux premiers seront promus en Jupiler Pro League et les deux derniers seront relégués en Nationale 1.

Le calendrier complet de Challenger Pro League