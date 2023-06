L’Allemand Alexander Blessin en pôle pour succéder à Geraerts à l’Union Saint-Gilloise

Il semblerait que la direction sache déjà depuis un moment vers qui elle allait se diriger en cas de non-accord avec Geraerts. Plusieurs pistes ont été explorées et la principale mènerait à Alexander Blessin, d’après nos informations. Après avoir coaché des équipes de jeunes à Leipzig, l’Allemand avait fait forte impression lors de son passage à Ostende, au point d’avoir été élu entraîneur de l’année en 2021.

Ostende puis la Genoa

Il a ensuite dirigé la Genoa, entre janvier et décembre 2022. Il avait également été candidat pour le poste de T1 au Standard suite au départ de Deila et avait rencontré la direction liégeoise. Son profil d’entraîneur moderne, adepte d’un football fait de pression, de contre-pressing et d’intensité façon Ralf Rangnick (le “pape” de la galaxie Red Bull), collerait bien à la façon de travailler des Bruxellois.

Le club avait déjà discuté avec le technicien de 50 ans ces dernières semaines et serait proche d’un accord. Voilà qui explique en partie également pourquoi l’Union n’a pas hésité à mettre fin à la collaboration avec Geraerts à la surprise générale ce mercredi. La reprise aura lieu ce lundi, avec deux jours de tests médicaux avant les premiers entraînements à proprement parler. Et le club souhaite avoir son T1 déjà en poste. Reste à voir si tous les détails d’un accord seront bien atteints avec Blessin.