Pourquoi l'Union Saint-Gilloise et Karel Geraerts se séparent contre toute attente

”Une analyse de la saison a ensuite été réalisée entre la direction et Karel. L’Union a proposé un nouveau contrat à Karel mais aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties”, explique le club dans un communiqué publié ce mercredi soir. “Malgré le contrat en cours (NdlR : Geraerts était sous CDI), l’Union n’a pas jugé cet engagement suffisant pour poursuivre la collaboration.” S’il semble que le T1 n’était pas chaud pour continuer dans ces conditions, ce communiqué laisse entendre que c’est le club qui a mis fin lui-même à l’aventure avec son entraîneur, ce qui peut surprendre. Le club estime de son côté avoir fait des efforts dans ses propositions.

L’ex-T2, arrivé à Saint-Gilles il y a quatre ans, a pourtant réussi une saison on ne peut plus aboutie, avec un quart de finale européen, une demi-finale de Coupe de Belgique et un quasi-titre de champion de Belgique, à quelques minutes près. Cette fin de parcours renvoie aussi à la réalité du club de la Butte, dont les finances sont limitées : proposer des salaires dignes d’un des meilleurs entraîneurs de l’année n’était pas dans les cordes de la RUSG. S’aligner sur des salaires de grands clubs belges n’est pas possible, estime-t-on à l’Union.

Nice et Lorient apprécient son profil

Après ses débuts, Geraerts était courtisé : Bruges en avait fait un de ses favoris, au point de le rencontrer, avant d’opter pour Ronny Deila. Le Standard également, avant que son ex-médian ne refuse la proposition, face à des garanties sportives qu’il estimait trop incertaines. Nice aussi s’intéresse depuis un moment au profil de l’ex-Diable rouge et Geraerts figure toujours dans la short list du club de Ligue 1, même si l’actuel entraîneur de Lorient, Régis Le Bris serait la piste numéro un. Son club a toutefois du mal à trouver un accord avec son homologue de la Côte d'Azur sur l’indemnité de départ de son entraîneur. Lorient apprécierait également son profil.

Pour l’Union, un nouveau chantier s’annonce : trouver un remplaçant. "Le club souhaite nommer un remplaçant avant la reprise des entraînements", explique le communiqué. Celle-ci est prévue ce lundi 26 juin. Faire aussi bien qu’il y a un an sera compliqué.