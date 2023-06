Carl Hoefkens sur son arrivée au Standard : “C’était impossible de dire non”

Pourquoi avoir opté pour le Standard alors que vous auriez pu rejoindre l’Angleterre ?

”Car dès mon premier contact avec Fergal, j’ai eu un excellent feeling. On voit et pense le football de la même façon. Le courant est tout de suite passé. Je l’ai dit à ma femme : je le sens bien. Depuis le début de ma carrière, mes choix ont toujours été dictés par mon cœur. C’était donc une décision facile que de rejoindre le Standard. Oui, j’ai parlé avec d’autres clubs mais c’est le passé et c’était impossible de dire non à ce challenge.”

Quelles seront les ambitions du Standard ?

”On veut atteindre les playoffs 1 et de manière générale, ramener de la stabilité au club et lui rendre sa grandeur d’antan. L’Europe ? Si nous sommes qualifiés pour le top 6, je suis persuadé que nous y réaliserons de belles choses. Cette saison, le club soufflera ses 125 bougies et j’espère que cette année sera belle pour le Standard.”

Pensez-vous que votre style peut coller à celui du Matricule 16 ?

”Oui. D’ailleurs j’ai reçu énormément de messages depuis l’annonce de mon arrivée disant que mon style correspondait à celui de ce grand club qu’est le Standard. La passion, la fierté et la ferveur, cela m’anime et c’est ce qu’on veut voir. J’entends développer un jeu dominant, c’est ce qui plaît aux fans.”

L'ancien T1 de Bruges veut s'inscrire dans la durée au Standard où il a signé pour trois ans. ©SES

Justement, les supporters, quels messages avez-vous envie de leur adresser ? N’avez-vous pas peur d’être trop estampillé Bruges ?

”Le passé, c’est le passé. Je dis toujours que dans la vie, les choses n’arrivent jamais par hasard. Si j’ai dû quitter Bruges, c’est que quelque chose d’autre allait arriver et aujourd’hui, je suis ici, au Standard, prêt à montrer le meilleur de moi-même. Quant aux supporters, ce que j’ai envie de dire, c’est que le Standard, et comprenez-moi bien, c’est comme une magnifique femme qui est prête à tout vous donner, qui est pleine de passion. Cette femme, vous devez l’emmener au restaurant, l’emmener danser pour la séduire. J’en suis là, à ma première danse. Je veux tout faire pour que Sclessin puisse brûler.”

Débarquez-vous au Standard animé d’un sentiment de revanche par rapport à la fin de votre histoire à Bruges ?

”Je ne regarde pas le passé. Je ne regarde que vers l’avenir. J’ai choisi un club avec lequel je me suis senti très à l’aise dès le premier instant. Un club qui a beaucoup en commun avec les émotions que je ressens. Donc non, je n’ai pas de sentiment de revanche.”

guillement "Mon style correspond à celui du Standard, c'est un bon match."

Le budget du Standard n’est pas le même que celui de Bruges, cela n’a pas été un frein dans votre réflexion ?

”Pas du tout. On va travailler dur pour améliorer l’équipe et aussi attirer de meilleurs joueurs. On devra peut-être travailler davantage pour trouver ces joueurs mais on y arrivera, j’en suis convaincu.”

Carl Hoefkens sur son arrivée au Standard: "Le style du Standard me correspond" ©BELGA

Vous connaissez déjà l’effectif du Standard mais aussi celui du SL16 FC pour avoir rencontré ces jeunes lorsque vous étiez coach des U18 et U21 de Bruges, c’est un avantage ?

”Les jeunes, c’est un paramètre qui a été déterminant dans mon choix. Je veux qu’on travaille en étroite collaboration avec le staff U23 et qu’on développe au mieux nos jeunes. C’est vrai que je connais l’équipe, les jeunes. Au final, je n’aurai pas besoin d’un temps d’adaptation car j’ai déjà l’impression de connaître pas mal de choses du club.”

guillement "Fergal et moi avons la même vision du foot."

Vous serez assisté par une légende du football, Yaya Touré, avez-vous été concerté pour sa venue ?

”Tout s’est passé en concertation avec Fergal. Nous cherchions quelqu’un qui pouvait apporter une valeur ajoutée dans certains domaines. Je pense qu’avec ses qualités et son expérience au plus haut niveau, Yaya peut être un stimulant non négligeable pour les joueurs afin qu’ils se développent encore plus rapidement. Il a également l’ambition de travailler avec de jeunes joueurs. Il veut franchir des étapes en tant qu’entraîneur. Si nous avons beaucoup de gens au club qui ont l’ambition de s’améliorer chaque jour, cela ne peut qu’être bénéfique. Je suis très satisfait de mon staff. J’ai parlé à la plupart des gens et j’ai remarqué une ambition incroyable. Pour revenir à Yaya, en tant que joueur, c’était la classe mondiale. Et en tant qu’entraîneur, il est incroyablement heureux de pouvoir franchir une nouvelle étape ici. Aurais-je préféré Rik De Mil ? Non, on se connaît depuis longtemps avec Rik, c’est normal qu’on se soit parlé comme on a parlé à d’autres T2 potentiels. Mais nous sommes arrivés à la conclusion que Yaya était le meilleur choix possible.”

"La venue de Yaya Touré peut être un stimulant non négligeable pour les joueurs."

Allez-vous emménager à Liège ?

”Je veux absolument avoir de l’affection pour la ville de Liège donc oui, je vais prendre un appartement dans la région. Ma famille ne va pas encore déménager avec moi. Mais comme je suis un bourreau de travail, que je sois avec eux (à Knokke) ou ici, ils n’allaient tout de même pas me voir beaucoup (rires).