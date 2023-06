À Charleroi, l’effectif de Felice Mazzù est logiquement incomplet pour la reprise : “Impatient que tout le monde rentre”

L’atmosphère était plutôt joyeuse mais déjà appliquée comme on a pu l’observer lors des différentes oppositions en deuxième partie d’entraînement. La première, animée par l’adjoint Rudi Cossey, était basée sur des petits exercices de passing en duo. “Mettez directement de la qualité dans ce que vous faites ! ”. On a aussi vu un certain engagement, à l’image des tacles de Marcq et Van Cleemput.

“Ça fait du bien de retrouver le groupe et le terrain, souriait Felice Mazzù. L’atmosphère est positive mais on sait tous qu’à cette période-ci, tout est simple. Et qu’il faudra évaluer le réel état d’esprit au moment où on commencera à faire des choix. ”

Petit footing en début de séance. ©JIMMY BOLCINA

Avec Maggiotti et Bernier, sans Rogelj et Dabbagh

Dix-huit joueurs étaient présents, dont trois gardiens (Patron, Delavallée et Closset) et Thomas Lutte (U23). L’entraînement a duré 1h30 sur la pelouse refaite, et donc en parfait état.

Cette première séance était l’occasion de voir à l’œuvre deux des quatre nouveaux : le milieu de terrain français Julien Maggiotti (ex-Laval) et l’ailier offensif Antoine Bernier (ex-Seraing, dont l’officialisation du contrat jusqu’en 2026 est enfin tombée). Ce dernier est apparu très affûté. Quant à Maggiotti (27 ans), arrivé libre de Laval où il était encore prêté la saison dernière, et qui suscite de l’intérêt en Ligue 2, il devra faire ses preuves durant l’été. “Il revient d’une grave blessure (NdlR : ligaments croisés du genou), donc il faudra un peu de temps. Il a du ballon, c’est un joueur intelligent et créatif qui va pouvoir aider les autres à performer. ”

Julien Maggiotti au duel avec le jeune Thomas Lutte.

En revanche, Zan Rogelj et Oday Dabbagh n’étaient pas là. “Zan a subi une petite infiltration mais sera avec le groupe dès mercredi. Quant à Oday, il devrait rentrer mercredi de ses obligations internationales. ”

Plusieurs blessés et internationaux

Ces deux joueurs se sont ajoutés à la liste des absents attendus : les internationaux Koffi (Burkina Faso), Bessilé (Togo), Boukamir (Maroc U23), Hosseinzadeh (Iran) et Andreou (Chypre), finalement rappelé.

Les blessés Nkuba, Gholizadeh et Benbouali complètent la liste des indisponibles, sans oublier le malheureux Tchatchoua (lire par ailleurs). Quant à Youssouph Badji, coincé au Sénégal ces derniers jours, il devrait faire son retour dans les prochains jours selon les vols disponibles.

guillement On doit être attentif au couloir gauche.

“Je suis impatient que tout le monde rentre pour commencer à travailler différemment, aspire Mazzù, qui va avoir l’occasion d’effectuer une préparation complète avec le Sporting, lui qui était revenu au bercail en novembre dernier, en cours de saison, donc. Je connais bien la maison. Je vais d’ailleurs miser sur une certaine continuité parce qu’il ne faut pas oublier que certains paramètres nous ont permis de vivre un bon deuxième tour. Je veux un groupe qui a envie d’être ensemble et d’avancer, qui se comprend, qui accepte et qui se pardonne.”

On le sait, ce sera sans Joris Kayembe, transféré à Genk mi-mai. “On ne doit jamais être surpris d’un départ, a déclaré Mazzù. Il faut aussi penser à ce que le joueur souhaite pour sa carrière. Joris était important pour l’équipe et le vestiaire, il va nous manquer, mais ça ne sert à rien de pleurer ceux qui sont partis. Il faut travailler avec les joueurs à disposition et leur donner un maximum de confiance. On trouvera les solutions. ”

Mais il faudra encore transférer. Un peu. “On doit être attentif au couloir gauche, effectivement. Mais avec le groupe actuel, je n’ai pas envie de parler de manquement. ”

Comme déjà écrit (lire nos éditions du 13 juin), le secteur défensif, trop fourni, devra être rééquilibré. Felice Mazzù n’est pas un adepte des noyaux XXL. Son idéal : maximum 22 ou 23 joueurs de champs, hors gardiens. “Mais dans la vie, on n’arrive pas toujours à son idéal.” On y travaille, tout de même.

Tchatchoua victime d’un accident de la route

Jackson Tchatchoua, absent de la reprise, a été victime d’un accident de la route lors de ses vacances au Maroc. “Ce n’est pas lui qui conduisait, il était dans un taxi, a précisé Mazzù. Il s’est occasionné une fracture à une vertèbre cervicale. Une consolidation doit encore se faire. Il porte une minerve et en a pour quelques semaines. ”