Dix-huit joueurs présents sur le terrain pour la reprise au Sporting de Charleroi (vidéo et photos)

Dix-huit joueurs étaient présents ce mardi sur le terrain impeccable de Marcinelle, dont trois gardiens (Patron, Delavallée et Closset). Parmi les nouvelles têtes, on a pu voir celles de Julien Maggiotti et d'Antoine Bernier. En revanche, Oday Dabbagh et Zan Rogelj n’étaient pas sur la pelouse.