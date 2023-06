Les U23 : on continue

Après deux saisons d’évaluation, le projet d’intégration des équipes U23 dans les divisions inférieures a été prolongé au-delà de 2023-24 de façon permanente, à 92,5 % des voix. Certains détails doivent encore être ajustés avec les ailes amateurs et le texte doit être voté au Conseil supérieur avant le 1er juillet, mais le principe est acquis et s’inscrit dans la durée.

Philippe Bormans quitte le CA

Ce point a provoqué le départ de Philippe Bormans du Conseil d’administration. Le CEO de l’Union Saint-Gilloise se dit en désaccord avec la structure actuelle du CA, mise en place il y a un an, et où il était le seul représentant des “petits clubs” de D1, face à deux membres du G5, notamment. “Je n’ai aucun impact de cette manière, car nous ne sommes pas pris en compte”, a-t-il déclaré.

Il y avait aussi un décalage sur la question des U23 entre sa position et celle du reste des clubs, y compris une majorité de membres du K11. L’Union estime que le système actuel confère un avantage injuste à la concurrence (son équipe Espoirs évolue en D2 amateurs). Un nouveau représentant du K11 devra donc être élu.

Liège devant l’Autorité de la Concurrence

Le plus gros désaccord concerne la répartition des montants des droits TV en Challenger Pro League. Les trois promus, Liège, Francs Borains et Patro Maasmechelen, auraient souhaité que ce point soit traité à une AG à laquelle ils étaient conviés, ce qui n’était pas le cas ce 20 juin. Face au refus, Liège a décidé de porter plainte devant l’Autorité de la concurrence et s’explique dans une note.

Sur le fond, les clubs regrettent que les montants prévus pour les promus soient inférieurs sur certains critères à ceux des équipes déjà présentes en Challenger Pro League, alors que ces nouveaux venus doivent débourser plus pour se mettre en ordre.