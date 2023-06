Mercato au Standard: Olaigbe arrive, négociations compliquées pour... Zinckernagel!

Nous vous en parlions lundi dernier, le jeune ailier gauche de 20 ans actif à Southampton, Kazeem Olaigbe, doit bien venir renforcer le noyau de Carl Hoefkens. Tout est en ordre pour le jeune espoir belge qui doit parapher un contrat de trois ans plus une année en option. À l’inverse, contrairement à ce qui a pu circuler le week-end dernier, il n’y a pas eu d’avancée dans le dossier de l’ailier droit anglais de 20 ans, Romaine Mundle. Le Standard était en concurrence avec Utrecht et n’entendait pas augmenter son offre. C’est donc au joueur de choisir et, à cette heure, le Matricule 16 n’a pas encore eu de retour.

Hakim Sahabo doit renforcer le SL16 FC

En marge de l’équipe première, la direction liégeoise doit également renforcer le noyau du SL16 FC pour ne plus connaître une saison aussi compliquée sur le plan sportif que lors du défunt exercice (sauvetage à l’avant-dernière journée). Plusieurs dossiers sont à l’étude dont celui du médian offensif belgo-rwandais de 18 ans, Hakim Sahabo. Passé par Genk, Anderlecht et Malines, il est arrivé à Lille en 2021. C’est libre qu’il devrait s’engager prochainement pour quatre ans avec les Rouches.

Du côté des départs, nous nous révélions les contacts noués entre le Standard et le Rapid Bucarest pour Denis Dragus. Le club roumain a déposé une offre qui se rapproche fortement des demandes liégeoises (2M €). Mais à ce stade, le joueur de 23 ans hésite encore. Denis Dragus n’est, actuellement, pas certain qu’un retour au pays soit le meilleur choix pour sa carrière. Enfin, même s’il n’est plus Standardman à ce jour, Philip Zinckernagel a, selon nos informations, demandé à la direction de l’Olympiacos de quitter le club cet été.

Le Standard a demandé à son homologue grec de prolonger le prêt d’un an. Mais cette fois, la formation du Pirée souhaite une indemnité et que les Liégeois prennent en charge tout le salaire (entre 800 000 et 1M€) ce qui rend la négociation compliquée d’autant que l’Olympiacos privilégie une vente. Les Grecs ont fixé le prix à 2,5M€. Trabzonspor a formulé une offre, refusée.