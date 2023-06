Standard: Carl Hoefkens a séduit Fergal Harkin, le nom de Yaya Touré circule

"Nous sommes très heureux de recruter Carl Hoefkens qui nous a immédiatement séduits par sa vision du football et son enthousiasme à l'idée de rejoindre notre club. Nous sommes convaincus qu'il est la bonne personne pour poursuivre notre travail et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour l'avenir", précise Fergal Harkin.

Le directeur du football des Liégeois a donc finalisé le dossier le plus épineux depuis son arrivée au Standard l’été dernier et après le départ surprise de son ami Ronny Deila… à Bruges.

À 44 ans, Hoefkens a su convaincre Fergal Harkin et Pierre Locht. Son sens tactique et sa propension à travailler avec les jeunes (il a dirigé les U18 et les U21 du Club de Bruges avant de devenir l’adjoint de Philippe Clément et coach principal l’été dernier). Le fait d’avoir mené Bruges en huitièmes de finale de la Ligue des champions a également contribué à ce que Harkin opte pour le Belge qui a remporté 15 de ses 27 matchs à Bruges en tant que coach pour six défaites et six matchs nuls.

Ces dernières semaines, le Standard a discuté avec de nombreux coachs sans véritablement dresser de short-list. C’est pourquoi Karel Geraerts a été approché, avant de refuser l’offre, bien que supérieure sur le plan financier que ce qu’il perçoit à l’Union. Des discussions ont également eu lieu avec Jonas De Roeck. Alexander Blessin était également candidat avant d’être informé en début de semaine du fait que le Standard optait pour un autre coach. Enfin, contactés, Jess Thorup et Marko Nikolic, ont quant à eux refusé le poste tout comme Geraerts.

Le Standard souhaiterait que Yaya Touré l’assiste

C'est donc à Hoefkens, encore novice dans le métier, que revient la lourde tâche de reprendre le flambeau laissé par Deila. Pour l'aider dans sa tâche, le Standard tente, via les connexions de Fegal Harkin, de débaucher l'ancienne gloire de Barcelone et de Manchester City, Yaya Touré, actuellement actif à Tottenham où il entraîne les U16.

L'Ivoirien, qui a joué vu la Belgique lancer sa carrière avec trois belles saisons à Beveren, fait partie des potentiels candidats. Une officialisation doit intervenir ce week-end.