Joris Kayembe raconte son transfert de Charleroi à Genk : “J’avais envie et besoin de faire ce pas en avant”

Joris, comment s’est goupillé votre transfert à Genk ?

”Les premières discussions remontent à un certain temps déjà. Tout s’est accéléré après notre dernier match de championnat (NdlR : le 23 avril contre Genk). Les discussions avec Dimitri De Condé (NdlR : directeur sportif) et l’entraîneur Wouter Vrancken ont été très positives. J’étais surpris qu’ils sachent autant de choses sur moi, surtout sur ma personnalité. Je n’ai pas hésité. Je sentais que c’était le bon moment pour tenter un nouveau défi.”

On vous aurait pourtant plutôt pressenti à l’étranger…

”Les autres offres ne m’intéressaient pas trop. Il y avait eu la MLS en janvier, et une du Japon, notamment, en mai. Mais quand j’ai appris l’intérêt de Genk, j’ai dit oui tout de suite. C’est un club stable, structuré, qui joue le titre et souvent l’Europe. C’est un pas en avant, à tous les niveaux. J’en avais envie et besoin.”

Kayembe a signé un contrat de 3 ans (+1). ©KRC GENK

Pour jouer à quel poste ?

”Défenseur latéral gauche. Le coach Vrancken aligne une défense à quatre mais il sait que je suis polyvalent.”

Le titulaire à gauche, Gerardo Arteaga, va partir pour vous laisser le champ libre ?

”Je n’en sais rien. Le club veut logiquement dédoubler tous les postes pour être performant sur toute une saison. Ce sera à moi de travailler et prouver que je mérite ma place.”

Comment avez-vous vécu l’épilogue du titre qui a échappé à votre nouvelle équipe ?

”Ah c’était chaud ! J’étais en vacances à Dubaï avec Dodi Lukebakio mais je me suis arrangé pour pouvoir regarder les matchs. C’est vraiment dommage que ça leur ait échappé…”

Felice Mazzù vous a-t-il parlé de Genk, lui dont l’aventure là-bas, en 2019, n’a pas duré longtemps ?

”Oui. Il savait que j’étais en négociations et me faisait des blagues : “Alors Joris, tu es prêt à jouer en bleu ?”. Sportivement, il aurait préféré que je reste. Mais il sait aussi que c’est un club sain et plutôt familial même si la pression, la concurrence et le niveau sont supérieurs. Il m’a dit que ce transfert était une suite logique pour moi et que je le méritais. Ni lui, ni Mehdi Bayat ne m’ont bloqué.”

Pour revenir à Charleroi, aviez-vous le sentiment d’avoir fait le tour de la question après 3,5 saisons ?

”Honnêtement, oui. Je dois énormément à Charleroi, qui m’a permis de relancer ma carrière, mais je sais aussi que le club doit vendre l’un ou l’autre cadre chaque saison. C’est sa logique de fonctionnement et nous, joueurs, la comprenons. C’est difficile de rivaliser avec des clubs qui ont d’énormes moyens, et donc difficile d’avoir de grandes ambitions année après année. Et ça, ça peut être frustrant ou lassant pour des compétiteurs.”

Dans les différentes vidéos de vos adieux publiées sur les réseaux sociaux, on vous a vu très ému…

”Franchement, je garde des liens forts avec Charleroi. La direction, le staff, les joueurs, le personnel… Je n’oublierai jamais ce jour où j’étais en salle de musculation, au stade. Mon départ était acté et les gars m’ont fait une surprise. Ils ont éteint la lumière et ont chanté une chanson. J’étais en larmes. Eux aussi. Ça m’a touché. Je n’ai pas fait que des matchs incroyables, mais je pense avoir été régulier. Et surtout, j’ai toujours tout donné pour le maillot, le club. Sans tricher.”

Autant d’émotions dans un vestiaire, avec des collègues de travail, cela vous a surpris ?

”Oui, c’est assez exceptionnel je crois.”

Savez-vous combien de matchs vous avez joués pour le Sporting ?

”Non.”

116.

”C’est fou parce que, en arrivant en 2020, après toutes les blessures que j’ai connues, je ne pensais pas arriver à ce chiffre. J’aspirais simplement à me relancer et à enchaîner les matchs. Je ne les ai jamais comptés. Je ne voulais pas. Je voulais juste profiter, travailler et prendre du plaisir.”

Le désormais ancien numéro 12 carolo aura joué 116 matchs pour les Zèbres. ©BELGA

Quels souvenirs garderez-vous de Charleroi ?

”Énormément de positifs. Notre début de saison magnifique avec Karim Belhocine (NdlR : six victoires consécutives en 2020), les barrages de Ligue Europa (NdlR : septembre 2020), mes premières sélections en équipe nationale, la victoire 0-3 au Standard…”

Et des moins bons ?

”Le départ des entraîneurs. Belhocine, Still… Et les quelques épisodes douloureux avec les supporters, dont les matchs contre Eupen et Malines. Mais ça fait partie de la vie d’un club. En tout cas, quand le prochain calendrier sortira, je regarderai directement la date du match à Charleroi.”