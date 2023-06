Gauthier Ganaye, nouveau CEO du RWDM: "J’ai bien l’intention de montrer qui est vraiment Gauthier Ganaye"

Gauthier Ganaye, comment se déroulent vos premiers jours à Molenbeek ?

”Les dossiers ne manquent pas, j’ai directement été plongé dans le vif du sujet (sourire).”

Qu’est-ce qui vous a motivé à relever ce défi au RWDM ?

”Lors d’une conversation, John Textor m’a exposé ce qu’il essayait de mettre en place avec Eagle et en particulier à Molenbeek. Le projet, le club et sa vision, ces éléments me parlent. Et comme j’ai apprécié les trois ans que j’ai passés en Belgique, à Ostende, j’ai assez rapidement accepté de relever le défi.”

Après les descentes à Ostende et Nancy, les supporters sont plutôt inquiets suite à votre nomination au RWDM. Que pouvez-vous leur répondre ?

”Ostende est un projet qui me laisse un goût amer, car nous avions vraiment construit quelque chose d’intéressant. Ce club était dans une situation financière très compliquée quand il a été repris. On a réussi à le faire performer très rapidement, sportivement ou financièrement, mais il a été relégué en D2 à la différence de buts et après une succession d’événements. Je comprends l’inquiétude des supporters, je l’entends et j’ai bien l’intention de leur montrer qui est vraiment Gauthier Ganaye. La confiance, on ne l’a pas au départ, mais ça se construit au fur et à mesure des actions. J’attends simplement que l’on puisse construire cette relation le plus sereinement possible et leur montrer qu’ils ont à la tête de leur club des gens qui veulent le meilleur pour le club.”

Gauthier Ganaye CEO RWDM football. ©JEAN LUC FLEMAL

Qu’allez-vous apporter au RWDM ?

”On est dans un club avec un ADN très fort et une histoire récente assez inédite dans le football moderne. Avec l’arrivée de capitaux étrangers, le club rentre désormais dans une nouvelle ère, la mission la plus importante sera de bien rentrer dans cette nouvelle ère, tout en faisant en sorte qu’on ne se coupe pas de l’ADN du club, de la communauté et de l’ancrage local.”

En tant que CEO, quelles sont vos priorités ?

”Construire l’équipe. Contrairement aux précédents clubs qui ont misé sur la stabilité après leur montée en D1A, nous avons de notre côté beaucoup de joueurs en fin de contrat ou en fin de prêt. À côté de ça, nous devons également structurer le club à plusieurs niveaux. Il y a énormément de chantiers, on doit recréer un environnement stable, sain, où les gens ont envie de se projeter.”

Parmi ces personnes, il y aura Tom Chambers qui s’occupera du recrutement.

”Je connais la qualité de son travail, c’était important de l’avoir dans notre équipe. Il est en train de mettre en place une équipe de scouts qui sera propre au RWDM, ce qui va garantir une certaine identité à l’équipe.”

Gauthier Ganaye CEO RWDM football ©JEAN LUC FLEMAL

Quel visage aura cette équipe l’an prochain ?

”C’est important d’avoir une équipe qui ressemble à nos supporters. Nous voulons une équipe agressive, que tout le monde redoute d’affronter. Après, il est certain que son visage sera différent de cette saison puisque de nombreux joueurs ne sont plus là, même s’il est possible que certains joueurs prêtés prolongent l’aventure. Dans notre recrutement, nous voulons des joueurs qui collent au style de jeu mis en place par Vincent cette saison. Avec cette envie de recruter des joueurs belges.”

"Vincent? Je n'ai pas le sentiment de travailler avec un mec qui va partir dans un autre club dans trois jours."

Une équipe qui sera bien dirigée par Vincent Euvrard ?

”Il sera là à la reprise ce lundi. Je travaille quotidiennement avec Vincent et je n’ai pas le sentiment de travailler avec un mec qui va partir dans un autre club dans trois jours. Il est associé très étroitement à tout ce qu’on est en train de mettre en place.”

Quel sera l’objectif de la saison ?

”Nous serons le promu, dans un format de compétition qui va changer, avec 16 clubs et trois descendants potentiels. Un format brutal, qui pousse à l’humilité, mais que nous aborderons avec détermination. Un championnat où tout le monde peut battre tout le monde et qui sourit aux équipes ayant une idée très claire sur leur style de jeu et qui n’y déroge pas. Ce sera notre cas. Pour cela, plus que jamais, il faudra être prêts dès la première journée. Une mission à laquelle nous travaillons chaque jour, avec une certaine exigence quant à nos attentes.”