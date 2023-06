Bart Verbruggen évoque son potentiel départ d’Anderlecht pour Burnley: "Jouer en Angleterre a toujours été mon rêve"

Notamment parce qu’il est pleinement engagé dans la préparation de l’Euro U21 avec les jeunes Néerlandais (il n’a pas été repris par Ronald Koeman pour le Final Four de la Ligue des nations). “Il faut se concentrer sur les choses importantes et sur lesquelles tu peux avoir de l’influence, a continué le portier. Pour le moment, c’est l’équipe nationale (Jong Oranje). Ce n’est pas difficile de me concentrer là-dessus.”

Ces semaines de préparation prennent d’autant plus de sens vu le fait que sa saison a été coupée court. Le Sporting a manqué le top 8 (et les playoffs). Verbruggen a disputé son dernier match le 23 avril dernier contre Malines. “Quand la saison s’est terminée, j’ai pris des vacances. Après j’ai été m’entraîner au NAC Breda (NdlR : le club qu’il a quitté pour le RSCA en 2020) qui était encore en playoffs. Je suis resté bien occupé.”

Jong Oranje affrontera les Diablotins le 21 juin en ouverture de l’Euro U21, disputé en Roumanie et en Géorgie.