Le Standard à la hausse, statu quo à Anderlecht et Charleroi casse les prix : voici les tarifs des abonnements 2023-2024 en Pro League

Chaque année, au moment de fixer les prix pour le nouvel exercice, les clubs sont tiraillés entre deux idées. La première, c’est augmenter le prix pour augmenter les bénéfices. Simple, basique. La seconde, c’est ne pas trop les augmenter pour éviter que les supporters les plus fidèles ne désertent les stades. Plus complexe. Après plusieurs années marquées par les crises (crise sanitaire, crise énergétique…), la plupart des clubs ont choisi de faire évoluer leurs prix vers le haut cet été.

63 % des clubs de Pro League ont augmenté leurs tarifs

Les clubs qui ont augmenté leurs tarifs sont au nombre de 10, sur 16. Soit 63 % des clubs de l’élite. Parmi eux, on retrouve le Standard, l’Union, le RWDM, le Cercle, le Club Bruges, Courtrai, Gand, Louvain, Malines et Westerlo. Chaque club justifie différemment cette augmentation mais la hausse du coût de la vie (de 5,2 %) est l’explication principale.

Au Standard, où l’abonnement le moins cher a augmenté de 29 % (il est passé de 135 à 190 €), on a détaillé ses arguments. “Nous n’avions plus augmenté nos tarifs depuis cinq ans et tous les coûts de nos prestataires (société de gardiennage, entretien du terrain, sécurité, fournisseurs…) ont augmenté. Nous n’avions donc pas d’autre choix que de répercuter une partie de cette hausse sur le prix des abonnements”, nous expliquait Pierre Locht, le CEO des Rouches, il y a quelques semaines. Le gel des prix décidé après la période covid et les mesures politiques qui affectent les clubs (suppression de certains avantages liés aux rémunérations de joueurs, arrêté royal sur le sponsoring des entreprises de betting…) sont également cités parmi les raisons. Organiser un match coûte de plus en plus cher. “Le football reste un sport populaire, mais il faut trouver un équilibre. Augmenter les prix était devenu inévitable”, justifie encore Pierre Locht.

Au Club Bruges, la hausse des prix n’a pas refroidi les ardeurs des supporters. Le club brugeois est celui qui voit son ticket le moins cher augmenter le plus (37 % !) mais la période de réabonnement a déjà vu 20 000 supporters se réabonner. La passion est plus forte que tout, en Venise du Nord.

D’autres clubs justifient également leur augmentation par le retour à une formule à 16, avec playoffs. La saison passée, la phase classique comptait 17 rencontres à domicile. La nouvelle n’en comptera plus que 15. Mais le nombre de matchs de playoffs sera de 5 (au lieu de 3), soit un total de 20 matchs à la maison. C’est potentiellement plus que la saison passée pour de nombreux clubs qui n’ont pas participé aux playoffs.

Dans des clubs comme Genk ou le Cercle, les playoffs 2023-2024 sont inclus. Quels qu’ils soient. D’autres, comme Malines ou Gand, jouent la transparence en proposant un abonnement avec ou sans playoffs, en précisant déjà les prix que le mini-abonnement coûtera, selon que le club disputera les Champions playoffs ou les Europe playoffs. Des formations comme l’Union ou OHL ont inclus les playoffs dans leur prix mais feront payer un supplément à leurs abonnés en cas de qualification pour les Champions playoffs.

Notons également que le RWDM a vu ses tarifs augmenter de 6 %, ce qui est très correct pour un club qui est passé de la Challenger Pro League à la Pro League. Le club molenbeekois est également celui dont la différence entre l’abonnement le plus cher et celui le moins cher est la plus minime : seulement 75 €. À souligner.

Anderlecht ne change pas ses prix et propose un échelonnement

Changement de format de compétition ? Hausse des coûts liés à l’organisation d’un match ? Peu importe. Anderlecht, Eupen et Saint-Trond ont décidé de ne pas modifier leurs tarifs d’abonnement par rapport à la saison dernière. Une initiative qui plaira évidemment à leurs fans. À Eupen, ce gel des tarifs est, en réalité, une diminution puisque les Pandas, qui ont joué 17 matchs à domicile cette saison, en joueront au moins 18 la saison prochaine. Le prix par match est donc en baisse.

Du côté du RSCA, on offre aux supporters des facilités de paiement. Une fois l’abonnement choisi, il peut être payé de deux manières : en une fois (annuellement) ou de manière mensuelle (en 12 fois). Ce paiement par mois est assorti d’un engagement de 12 mois et est légèrement plus cher que le paiement annuel. La Challenger Pro League (les RSCA Futures) est également incluse.

Charleroi propose un abonnement à 100 euros : du jamais-vu !

Un seul club fait profiter à ses abonnés d’une baisse de tarif : le Sporting Charleroi. Cette diminution concerne toutes les tribunes. Mais un effort supplémentaire a été fait pour les blocs Y2 et R1 qui se vendent au prix de… 100 €. Imbattable en Pro League. “Il s’agit d’un bel endroit, familial, bien situé et accessible à tous”, précise Walter Chardon, le directeur commercial carolo. “On sait que les choses ne sont pas évidentes financièrement pour nos supporters et que chacun regarde à ses dépenses. Jamais depuis la reprise du club en 2012 nous n’avions été si loin dans les tarifs. 100 euros, c’est très peu et on est conscient que cela va aider pas mal de supporters à venir soutenir l’équipe.”

Cette initiative, qui vise à remplir le stade qui reste trop souvent vide, est effectivement à souligner. “Et ici, on ne parle pas d’un calcul financier. On veut juste permettre à un maximum de supporters d’être présents dans le stade pour soutenir l’équipe. Avec les résultats de l’équipe en fin de phase classique et le retour de Felice Mazzù, on a senti que l’engouement était revenu dans les tribunes. On veut en profiter.”

Dans cet abonnement, les Europe playoffs sont proposés. En cas de Champions playoffs, une nouvelle vente de mini-abonnements sera proposée. Et là encore, le Sporting compte bien être le moins cher de Pro League.