Une attaque à reconstruire, les probables cadres sur le départ et le cas Geraerts : l’été sera chaud à l’Union

Une attaque à reconstruire

Au coup de sifflet final dimanche dernier, certains joueurs étaient assurés d’avoir joué leur toute dernière rencontre avec l’Union. C’est le cas de Simon Adingra qui était prêté par Brighton sans option d’achat insérée dans son contrat. L’Ivoirien a réussi la performance du ‘double 15’ (15 buts et 15 assists toutes compétitions confondues) et a été pendant plus de 40 minutes le héros de tout un peuple en inscrivant le seul but unioniste face à Bruges… avant le déroulement qu’on connaît. À 21 ans, il va retourner au sein du club anglais pour tenter de s’imposer en Premier League.

Simon Adingra a inscrit le seul but unioniste dimanche soir. ©JDM

Victor Boniface, de son côté, va lui aussi quitter le Pro League même s’il appartient à l’Union jusqu’en juin 2026. Arrivé l’été dernier, le Nigérian de 22 ans a cassé la baraque en Belgique avec 17 buts et 12 assists toutes compétitions confondues. C’est surtout durant le beau parcours européen de l’Union que “Mister Europe” s’est illustré avec 8 actions décisives. Arrivé pour une somme avoisinant les 2 millions d’euros, Boniface pourrait quitter la Belgique pour une quinzaine de millions d’euros. S’il a le profil pour s’imposer en Angleterre, un départ vers l’Allemagne pourrait aussi être un beau tremplin avant d’atteindre les sommets.

Comme Adingra, Yorbe Vertessen est lui aussi prêté sans option d’achat à l’Union. Le Belge, qui a été sélectionné pour l’Euro U21, va retourner au PSV Eindhoven pour tenter de s’y faire une place… ou pour ensuite aller voir ailleurs. Puisque Dennis Eckert Ayensa ne semble pas rentrer dans les plans du staff unioniste, Gustaf Nilsson devrait être le seul attaquant du groupe actuel à rester en vue de la saison prochaine.

Certains cadres en partance

Toujours dans le secteur offensif, Lazare Amani pourrait ne plus être présent la saison prochaine. S’il avait décidé cet hiver de rester au club, l’Ivoirien est monté en puissance durant les deux saisons passées à l’Union à tel point qu’un départ ne serait pas une surprise. Malgré des derniers Champions playoffs en demi-teinte, le joueur de 25 ans pourrait profiter de son éclosion au plus haut niveau pour passer un palier dans sa carrière. “Je suppose que je recevrai des offres, lançait-il quelques minutes après la fin de la saison. Je suis heureux à l’Union mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer en football.”

Le capitaine Teddy Teuma est lui depuis quatre ans et demi au Parc Duden où il n’a pas un salaire en lien avec son statut : s’il fait partie du Top 3 des meilleurs joueurs de la saison, il figure difficilement dans le Top 30 des salaires de Pro League. À presque 30 ans, l’international maltais est à un moment clé de sa carrière et devrait recevoir des offres vu la grosse saison réalisée malgré son âge avancé. Reste à voir si la direction entamera un bras de fer comme cela a été le cas avec Casper Nielsen il y a un an.

Teddy Teuma a peut-être joué son dernier match, dimanche, face au Club Bruges. ©Gianni Barbieux / Photo News

Une autre idole unioniste devrait quitter le club cet été : Siebe Van der Heyden. Arrivé six mois après Teuma, le natif de Denderleeuw a gravi les échelons pour devenir titulaire incontestable dans le trio défensif de l’Union. Proche de Valladolid et Majorque, celui qui est actuellement en vacances à… Majorque pourrait rejoindre la Liga. La direction, qui avait refusé de le voir partir en Espagne l’été dernier, ne bloquera pas le transfert en cas d’offre intéressante pour les deux parties.

Avec ou sans Geraerts ?

La plus grosse interrogation concerne Karel Geraerts. Pour sa première saison comme entraîneur principal, le Limbourgeois a surpris tout le monde et a donc inévitablement attiré l’attention en Belgique mais aussi à l’étranger. Celui qui a rencontré Bart Verhaeghe il y a quelques semaines, avant que le Club Bruges ne choisisse Ronny Deila comme nouveau T1, a reçu une offre concrète venue de l’étranger. Ce qui ne ferme pas pour autant la porte à une nouvelle année à l’Union où il pourrait alors attaquer sa saison de la confirmation en étant d’ores et déjà assuré de jouer l’Europe. Mais pour cela, la direction devra se montrer convaincante, elle qui a entamé des discussions avec son coach ce mercredi matin. Reste à lui prouver qu’il pourra avoir à sa disposition une équipe aussi forte malgré les probables départs. Et un meilleur salaire qu’actuellement, lui qui fait partie du Top 5 des entraîneurs les moins bien payés de Pro League.

Des joueurs appelés à s’imposer

En fonction des départs, certains joueurs du groupe actuel devraient recevoir plus de responsabilités en vue de la saison à venir. Koki Machida a montré qu’il avait les épaules pour remplacer Siebe Van der Heyden à gauche de la défense à trois. Oussama El Azzouzi est bien monté en puissance en cette fin de saison et devrait décrocher une place de titulaire aux côtés de Senne Lynen. Le sort de Cameron Puertas dépend lui de celui de Lazare. Le deuxième transfert le plus cher du club (1,2 million d’euros) sort frustré d’une saison lors de laquelle il n’aura reçu que six fois sa chance en tant que titulaire.

Senne Lynenaussi Bart Nieuwkoop et Ismaël Kandouss devraient poursuivre l’aventure, sauf offre impossible à refuser, mais arriveront en fin de contrat en juin prochain. Si la direction décide de ne pas les vendre, il faudra alors les prolonger pour pouvoir toucher de l’argent en fin de saison prochaine.

Kandouss aura réalisé une saison constante avec l'Union. ©JDM

Des noms qui filtrent

Dans le sens des arrivées, la direction n’a pas attendu la fin de saison pour commencer à s’activer. Le club aurait même déjà signé certains joueurs avant le début des Champions playoffs. Auteur d’une saison pleine avec le Cercle Bruges, Charles Vanhoutte est sur les tablettes de l’Union depuis un petit temps. Milieu défensif de 24 ans, le capitaine des Brugeois serait proche de rejoindre le club bruxellois même si aucune officialisation n’a été faite.

L’Union s’est aussi fortement intéressée à Boris Lambert, défenseur central de 23 ans, sous contrat à Eupen depuis juillet 2019. Déjà convoité il y a un an, le Belge qui a joué 32 matchs cette saison (4 buts) pour les Germanophones pourrait venir dans un rôle de doublure. Enfin, l’Union étudie aussi le profil d’Henok Teklab, ailier gauche évoluant cette saison au Preussen Munster (D4 allemande). Arrivé en fin de contrat, cet Allemand d’origine érythréenne de 24 ans a inscrit 8 buts et réalisé 12 assists en 30 rencontres.