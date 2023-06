Prêté par le Genoa cette saison, l’Italien sera libre de tout contrat à la fin de ce mois. On ne sait pas encore où il poursuivra sa carrière mais il est certain de ne pas le faire en bord de Meuse. Il a tenu à saluer ses supporters avec ce message sur Instagram : “Il est l’heure de dire merci. Merci au Standard, à ses fans et à ses membres, sur et en dehors du terrain, pour l’accueil chaleureux et le soutien. Ce fut une bonne saison et je suis sur que le Standard sera de retour à son réel niveau rapidement. Merci pour tout. Je n’oublierai jamais cette année spéciale passée ensemble.”