Anderlecht formule une offre pour Banzuzi (NAC)

Anderlecht est sur le jeune Néerlandais aux origines congolaises Ezechiel Banzuzi (18 ans), une des révélations de la Kampioen Keuken Divisie, la D2 néerlandaise. Le médian central joue à NAC, qui a atteint le tour final mais qui ne montera pas en Eredivisie. En 20 titularisations et 11 montées au jeu, il a marqué six buts et a donné quatre assists. Le Sporting a déjà formulé une offre auprès du club néerlandais, mais un accord n’a pas encore été trouvé.