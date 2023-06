Toby Alderweireld a marqué le but le plus important de sa carrière: "Le 100 mètres le plus rapide de ma vie"

Vous aviez déjà joué en attaque?

”Non, mais je vais vous dévoiler une chose. À l’entraînement de samedi, on avait tenté ce système avec moi en attaque. Au cas où… Et cela marchait bien. Cela marchait même trop bien. Je me suis dit que jamais, je serais si performant le lendemain, dans le match de l’année.”

Vous avez également fait le 100 mètres le plus rapide de votre carrière.

”Dommage que mon GPS n’a pas calculé ma vitesse. (Rires) Pendant cette course, un tas de pensées ont traversé ma tête. Un de mes sentiments était la crainte que le résultat à l’Union ait encore changé. Je me souvenais de ce qui s’était passé à Hambourg la semaine passée (NdlR : qui a vu sa promotion gâchée à la 99e suite à un but de Heidenheim).”

Vous avez embrassé qui des fans en premier?

”Mon meilleur ami et ensuite mon frère. Il faut savoir que j’ai appelé beaucoup de personnes avant de signer à l’Antwerp. La majorité m’a dit : 'Ne signe pas encore à l’Antwerp, c’est trop tôt.' Mais je me suis senti tellement attiré par l’Antwerp, que j’ai suivi mon cœur. Je ne le regrette pas.”

guillement Si Tedesco a vraiment besoin de moi, je vais réfléchir si je reviens sur ma décision.

Vous y croyiez encore, après le 1-1 contre l’Union?

”Il faut savoir que nous nous sommes pris un fameux coup sur la tête, dimanche passé. Lundi et mardi, je me suis dit qu’on avait laissé passer notre chance. On a montré une force de caractère incroyable. Je dois quand même dire un petit merci à Bruges, malgré ce qui s’est passé entre les clubs. Tout le monde était contre nous.”

Vous allez dormir cette nuit?

”Un peu quand même, parce que je veux être présent à la fête au Grote Markt, ce lundi. J’ai loupé la fête à la Grand-Place avec les Diables en 2018 parce que j’étais malade. Je ne veux pas déclarer forfait, cette fois.”

En parlant des Diables, vous avez dit à Eleven que vous pourriez revenir sur votre décision de dire adieu aux Diables.

”Si Tedesco a vraiment besoin de moi, j’y réfléchirai, oui. Les Diables, c’est comme l’Antwerp pour moi. Jouer pour mon pays a toujours été très spécial. Quand Tedesco a tenté de me faire changer d’avis, j’avais déjà très mal à maintenir ma décision.”

Vous êtes une légende à Anvers, Toby.

”Je sais que tous les regards sont braqués sur moi, mais je ne suis pas le seul à mériter des compliments. C’est un cliché, mais notre force était notre collectif. Et nos fans. Ce sont les meilleurs de Belgique. Grâce à eux, on a écrit l’histoire.”

Vous allez faire tatouer le trophée sur votre corps?

”D’abord, je vais savourer la fête pendant deux jours. Et puis, j’y réfléchirai…”