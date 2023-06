Après la Ligue 1, Kipsta fournira les ballons partout en Pro League

Lorin Parys, le CEO de la Pro League, s’est félicité de ce partenariat en discussion depuis pratiquement deux ans : “On visait l’uniformité pour les matchs de Pro League, de Lotto Super League (D1 féminine) et les jeunes Élites. Cela se fait déjà dans d’autres grands championnats et ce sera donc désormais aussi le cas en Belgique.”

Fini, en effet, de jouer avec un ballon Select, Nike ou Adidas selon le club visité. Le ballon présenté ce lundi à Bruxelles sera utilisé pour les deux prochaines saisons, avant un nouveau développement et un design actualisé pour les suivantes.

Le championnat belge ne part pas dans l’inconnu en misant sur Kipsta. La firme fournit déjà en ballons la Ligue 1 et la Ligue 2, en France, et les retours positifs venus de l’Hexagone ont définitivement convaincu la Pro League de concrétiser l’accord, dont le montant est maintenu secret.

De gauche à droite : Salim Bennis (leader football Kipsta), Lorin Parys (CEO Pro League) et Vincenzo Verhoeven (leader clubs football et joueurs pros Kipsta), ce lundi matin à Bruxelles. ©NVE

Entre 422 et 445 grammes

Les représentants de Kipsta ont par contre levé un coin du voile sur la conception de la gonfle. “Il est composé de douze panneaux en thermocollé, au lieu de 32 en général dans les autres marques, explique Romain Da Rocha, Product manager football. D’après nos recherches, on constate que moins un ballon compte de panneaux, plus sa trajectoire est stable. C’est un élément important pour avoir un ballon fiable et apprécié tant par les joueurs que par les gardiens.”

Salim Bennis, leader football chez Decathlon, ajoute : “Il garantit un football attrayant, avec de nombreux buts comme on l’a vu en France.”

Pour être homologué, le ballon a dû répondre aux exigences de tests en laboratoire qui correspondent à certaines normes exigées par la FIFA. Dont le poids, entre 420 et 445 grammes ; la hauteur du rebond qui doit se situer entre 135 et 150 cm du sol ; une prise de poids minime (environ 3 %) même sous conditions de pluie extrême ; ou encore l’endurance puisque le ballon a subi jusqu’à 20 000 frappes.

À l’heure actuelle, 12 000 exemplaires ont été produits. Le modèle professionnel coûtera 85 euros, pour 30 euros au modèle réplica.

Kipsta booste sa crédibilité

Par ce partenariat durable, Decathlon effectue une percée dans le monde du football professionnel. “C’est une étape importante dans notre stratégie globale de développement, affirme Salim Bennis. On veut positionner Kipsta comme une marque crédible et représentée dans le milieu du football. On l’est déjà au niveau amateur mais on veut l’être au haut niveau également.”

Quant au design, il se veut relativement sobre. De couleur blanche, avec des motifs dans différentes notions de vert. La version hiver, comme le veut la tradition, est orange.