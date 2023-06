Les compositions

Pour cette dernière sortie à Gand, Geoffrey Valenne ne déplore que les absences de Laifis, Henkinet (raisons privées), Dewaele (reprise) et Perica (épaule). Il récupère Fossey et Zinckernagel. Le Danois démarre cependant du banc au profit d'un Canak qui s'était montré plein d'envie contre le Cercle. Dussenne et Alzate sont en tribune.

Gand : Nardi - Castro-Montes, Torunarigha, Piatkowski - Samoise, Hong, De Sart, Kums, Odjidja-Ofoe - Cuypers, Orban.

Standard : Bodart - Hautekiet, Bokadi, Noubi - Donnum, Melegoni, Cimirot, Fossey - Canak, Ohio, W. Balikwisha

Cercle Bruges - Westerlo

Westerlo n'a que 3 points de retard sur le Cercle avant la rencontre, donc, une victoire pourrait tout changer. Les Brugeois ont cependant 5 goals de différence en plus.

Les compositions

Cercle : Majecki - Daland, Ravych, Popovic - Vanhoutte, Decostere, Van der Bruggen, Somers - Ueda, Denkey, Gboho

Westerlo : Gillekens - Reynolds, Neustadter, Perdichizzi, De Cuyper - Van den Keybus, Madsen, Fixelles, Jordanov - Matsuo, Dorgeles