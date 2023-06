Teuma, Boniface, Van Der Heyden, Vertessen: Karel Geraerts donne des nouvelles des blessés de l'Union à la veille de la "finale" du championnat

Car après le 1-1 arraché à l’Antwerp dimanche passé, l’Union a presque gagné un avantage moral sur l’Antwerp et Genk. Mais Karel Geraerts ne sera pas forcément d’accord : “Pour moi, les chances de titre avant ce dernier match sont de 50 % pour l’Antwerp qui a son sort entre les mains, 25 % pour nous et 25 % pour Genk, voilà", répond l'entraîneur saint-gillois. "On a une dernière chance, maintenant, on doit battre le Club Bruges chez nous. On est très motivé et on doit faire attention, Bruges a encore sorti un bon match contre Genk, même s’il l’a perdu.”

Avec, pour le T1, une mission essentielle : faire en sorte que son équipe ne se disperse pas en pensant davantage à ce qu’il se passe à Genk-Antwerp que sur sa propre pelouse, dimanche. “Je n’ai pas peur de cela car j’en ai parlé à mon groupe durant la semaine”, poursuit le T1. “Je lui ai dit que le plus important, c’est notre match à nous. On doit se concentrer sur cela uniquement et ne surtout pas penser que c’est déjà gagné. Il y aura de la tension, une pression à gérer. On ne peut pas contrôler ce qui se passe ailleurs, de toute manière.”

Van Der Heyden prépare la saison prochaine

Ce qu’il ne peut pas complètement contrôler non plus, c’est la récupération de ses blessés. Et ils sont nombreux, à la veille de cet ultime rendez-vous. “Siebe (Van Der Heyden) ne jouera pas, il a été opéré de l’épaule cette semaine et prépare déjà la saison prochaine”, reconnaît le T1, qui reste plus flou pour les autres incertains. “Pour Boni (Boniface), Yorbe (Vertessen) et Teddy (Teuma), une décision sera prise après le dernier entraînement.” Le coach des Bruxellois blufferait-il ? “Non, la semaine passée j’étais optimiste pour Teddy et puis après la dernière séance, j’ai dû me contraindre à ne pas le reprendre. Quant à Boni, il n’a pas encore pu prendre part à tous les entraînements à fond comme je le souhaite.”

Lynen suspendu : vous avez dit bizarre ?

Exclu dimanche passé à l'Antwerp, Lynen sera finalement bel et bien suspendu pour l'ultime match de la saison. ©DHA

Une chose est sûre : Senne Lynen sera suspendu puisque le Parquet a fait en sorte que la sanction tombe dans cette dernière semaine, alors qu’il est de tradition qu’en cas de lundi férié, l’appel soit repoussé à la semaine suivante. “Bon, je prends les choses comme elles viennent”, philosophe Geraerts. “On ne pourra pas changer cela, même si c’est un peu bizarre vu que, par exemple, Zinckernagel (Standard) avait aussi été exclu une veille de lundi férié et que l’appel, cette fois-là, avait été traité la semaine suivante…”

Tous les détails comptent, dans une finale. Aux Unionistes à faire en sorte dimanche que l’absence du médian anversois ne soit pas celui de trop.