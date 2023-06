Standard: après 7 ans, Kostas Laifis veut un autre défi

Arrivé en 2016, Kostas Laifis ne devrait plus porter le maillot du Standard. ©©JC Guillaume

Mais après sept ans passés à Sclessin, le temps semble plus que jamais venu pour celui qui vient de fêter ses 30 ans d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. “Ça fait sept ans que je suis ici, il faut parfois penser au changement. Je suis reconnaissant de ce que j’ai vécu jusqu’ici”, précisait-il encore au début des playoffs.

Des playoffs qu’il n’aura même pas terminés. Après la réception de Westerlo, Laifis est rentré à Chypre. Officiellement, le défenseur central rencontrait des problèmes d’ordre privés. Mais il y a un petit temps, il y a eu un malentendu entre le joueur et sa direction quant au contrat du Standardman. Ce dernier étant persuadé qu’il était arrivé au bout de son aventure liégeoise tandis que les décideurs assuraient qu’il lui restait un an de contrat (ce qui est bel et bien le cas).

Toujours est-il que Laifis a vidé son casier à l’Académie ainsi que son appartement à Liège. Il ne fait plus l’ombre d’un doute que celui que Ronny Deila ne voulait absolument pas voir partir (”Si je pouvais, je le garderais encore deux ou trois ans. Je comprends son point de vue, mais il est important pour l’équipe, en raison de son expérience, de sa maturité”, déclarait-il) n’a plus l’esprit au Standard. Il nous revient que Laifis ne souhaite pas prester sa dernière année de contrat, ses représentants sont actuellement occupés à prendre des contacts pour lui trouver un nouveau port d’attache. Estimé à 2M €, Laifis ne devrait certainement pas rapporter autant au club liégeois lui qui a flirté avec la Sampdoria en 2020. “C’est vrai qu’il y a eu quelque chose avec le club italien mais cela ne s’est pas fait”, déclarera-t-il en novembre 2020.

Cimirot peut signer à Al-Fayha

À l’inverse de Laifis, Gojko Cimirot, tout comme Noë Dussenne, a pu dire au revoir au public de Sclessin samedi dernier à l’occasion du dernier match de la saison à Sclessin. “C’est très émotionnel pour moi surtout avec ce 200e match. C’est beau de jouer autant de rencontres pour un club aussi beau que le Standard, assurait-il avant d’évoquer son avenir. J’ai un choix à faire, j’ai le temps devant moi pour trouver le meilleur projet. À 30 ans, si je suis professionnel, j’ai encore pas mal d’années devant moi.”

Comme nous vous l’indiquions, le Bosnien dispose de trois offres : l’Antwerp, Burnley et celle d’un club saoudien. Il nous revient que ce dernier est Al-Fayha FC, actuellement 13e du championnat et seulement à deux points de la relégation. Afin d’éviter les blessures, Cimirot ne devrait pas disputer le dernier match de la saison à Gand ce samedi (20h30).

Gojko Cimirot a dit au revoir à Sclessin la semaine dernière. ©VKA

Premier contrat pro pour Makembo

Cette saison ; le Standard a prolongé de nombreux joueurs comme Henkinet, Epolo, Poitoux, Kuavita, Noubi, Thiago, Tapsoba, Balikwisha, Canak ou encore Ngoy et le jeune Mawete. Plus que jamais, la direction souhaite conserver ses jeunes talents et entend capitaliser dessus à l’avenir tant sur le plan sportif que financier. C’est d’ailleurs le message que Pierre Locht et Fergal Harkin ont adressé à la Famille des Rouches la semaine dernière. Le matricule 16 n’entend plus brader ses jeunes joueurs. Les dirigeants veulent les voir percer en équipe première avant, moyennant transfert, de renflouer les caisses du club qui doit devenir autosuffisant financièrement.

Toujours dans cette optique, le médian offensif de 16 ans, Noah Makembo, a paraphé son premier contrat pro (deux ans plus une année en option) ce mercredi après-midi. Capitaine en équipe nationale et présent au club depuis déjà dix ans (comme Carcela, Bodart ou encore Canak avant lui), le jeune Makembo a préféré rester fidèle au Standard malgré des offres de Dortmund, du RB Leipzig ou encore de l’Union Berlin et de plusieurs clubs français. À 16 ans, Makembo intégrera l’effectif du SL16 FC avec lequel il devrait partir en stage en juillet prochain. Enfin, le Standard a officialisé, comme prévu, la signature du jeune Ilyes Ziani (19 ans) prêté cette saison par l'Union qui n'a pas activé la contre option.