Sur qui Geraerts pourra-t-il compter contre Bruges? Quatre Unionistes sont incertains et Lynen devrait être suspendu malgré tout

Si le T1 parle de la sorte, c’est parce qu’ils sont nombreux à être dans le doute. Teddy Teuma, qui avait pris part à une partie de l’entraînement de vendredi, ne s’est même pas échauffé dimanche. C’est dur pour le capitaine, qui doit suivre la fin des playoffs des tribunes : “Je vais tout faire pour être prêt physiquement la semaine prochaine”, a-t-il déclaré au micro d’Eleven. Mais l’optimisme n’est pas de mise, en coulisses.

guillement On va voir cette semaine pour Teuma et Van Der Heyden

À l’inverse, on espère bien à l’Union que Boniface (cheville) sera retapé. Il n’a joué que vingt minutes, une fois Vertessen sorti. “On a tous vu qu’il n’était pas dans sa meilleure forme, mais il a tout donné pour l’équipe”, souligne Geraerts. “Pour Teddy, on va attendre. Pareil pour Siebe, touché à l’épaule.” Van Der Heyden est mal retombé à la 50e et a dû sortir. Il passera un scanner ce mardi ou mercredi, pour évaluer l’étendue de l’éventuelle blessure. Il pourrait être remplacé par Machida, autre gaucher de qualité.

Yorbe Vertessen, décidément fragile, a lui aussi dû sortir touché aux abdominaux, dès la 74e minute, alors qu’il était monté à la pause. L’espoir qu’il soit remis pour le dernier match est toutefois bien réel.

Lynen sauvé par la Pentecôte ?

Enfin se pose la question de Senne Lynen, exclu dimanche. La procédure est prévue pour que tout se règle en cinq jours, appel compris. Le lundi férié de la Pentecôte aurait pu chambouler ce calendrier et permettre à l'Union de repousser à la semaine prochaine un éventuel appel, ce qui l'aurait arrangé. Mais le Parquet compte faire au plus vite, vu qu'il s'agit de la dernière semaine du championnat. La proposition de transaction est d'ailleurs tombée ce lundi après-midi (deux matchs ferme). Au regard du règlement, si l'Union l'exige, elle peut refuser de passer ce mardi devant le Comité disciplinaire, mais mercredi... mais l'appel serait alors exceptionnellement traité par le Comité d'appel samedi et non pas vendredi, ce qui n'empêcherait donc pas Lynen d'être suspendu dimanche.